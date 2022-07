Lançamento da semana é com Ryan Vasquez, Dener Mahlke e Barinho “Ouça agora”

O cantor venezuelano que começou fazendo 4 lançamentos no 2020 no município Ryan Vasquez anunciou neste 2022 novos lançamentos com artistas Brasileiro. O artista convidou os Brasileiros Dener Mahlke e Barinho representante do Reggaeton Brasileiro para fazer uma parceria que seria lançada na quinta feira (21-07)

A mistura de idiomas espanhol e português fazem a música de estilo Reggaeton ser ouvidas no Brasil e entrar no mercado Brasileiro

Sabias que o reggaeton esta sendo movimentado no Brasil e internacionalmente com Anitta e a canção Envolver, J Balvin, Maluma.

A música “ Hoy Voy a Tomarme” foi produzida por Ryan Vasquez as gravações das vozes dos artistas Dener Mahlke de Rio Grande do sul e Barinho de São Paulo foi a Distância.

Ryan Vasquez: Lança nesta Quinta-Feira mais uma música nova de Reaggeton em todas as plataformas digitais nesse ano 2022

A Musica foi liberada nesta quita feira depois do meio dia em todas as plataformas digitais, os artista de estilo Reggaeton escreveram a musica no mês passado.

