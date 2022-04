Anitta leva funk, reggaeton e pop a sua estreia no festival Coachella

A cantora fez sua estreia no festival norte-americano na última sexta-feira, 15 de abril, e fará outra apresentação no próximo fim de semana

Em cima de uma moto, vestindo as cores do Brasil, com cenário ao fundo remetendo às favelas, Anitta iniciou sua chegada ao Coachella, um dos festivais mais importantes do mundo, realizado na Califórnia, nos Estados Unidos. A cantora se apresentou nessa sexta-feira, 15, e retorna ao palco no próximo fim de semana, dia 22.

A primeira música a ser apresentada ao público foi “Onda Diferente“, ao lado de Snoop Dogg. Na performance, os vocais de Ludmilla permaneceram na canção, apesar do conflito que há anos se desenrola entre as duas. Teve também “Me Gusta”, “Faking Love”, com direito a participação ao vivo de Saweetie, “Sua Cara”, “Sin Miedo” e “Machika”.