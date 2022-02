Ryan Vasquez anúncio novos lançamentos neste ano com artistas de Reggaeton

O artista tem projeto com artistas que representam o reggaeton no Brasil

Neste ano o cantor terá novos desafios e muita responsabilidade com o gênero do Reggaeton que está em alta no brasil. Ryan Vasquez já tem lançamentos de Reggaeton com artista da cidade de Humaitá no Amazonas como por exemplo: Me chama aí e Menina que foram muito conhecido no interior do Amazonas.

Alcançando aos pouco estar entre os artistas conhecido no interior do Amazonas e também aos pouco estar conquistando o carinho dos brasileiro neste ano Ryan tem essa novidade

“Estarei lançando música de reggaeton cantando em espanhol e em português para que o Brasil curta muito, tem novidades com alguns dos cantores que representam o reggaeton no Brasil” diz Ryan Vasquez

Loading...

Uma referência importante do Reggaeton brasileiro é: Anitta que já fez “Ft” com artistas do gênero e também ajudou a ser conhecido o reggaeton no Brasil.

Ultimo lançamento