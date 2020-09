Ryan Vasquez o cantor venezuelano fez 4 lançamentos musicais

Ryan Vasquez no estúdio da impressa “Acrítica de humaitá”

Gregorio Rafael Vasquez Azacon, conhecido como Ryan Vasquez, é um cantor e compositor que nasceu o dia 20 de setembro de 1993 em Barcelona, Anzoátegui, Venezuela. Atualmente reside em Humaitá AM, Brasil.

Com Participação especiais de William Marquezin de labrea AM, Reyes de manaus AM, Mc Suicini de humaitá AM entre outros, ate agora já tem 4 lançamentos musicais ate agora.

Lançamentos

Eu Sem Você Foi o primeiro lançamento em totalmente português disponível em todas as plataformas digitais Data do Lançamento foi : 6 de junho 2020

Após desse lançamento combinou fazer uma musica com o rapper venezuelano “Reyes” que atualmente mora em Manaus. “Fica já” musica em português com espanhol.

Data Do Lançamento 25 de julho 2020.

William Marquezin um importante cantor de labreá aceitou fazer uma musica com Ryan Vasquez todo foi combinado por whatsapp. O lançamento de “minha metade” Ft William Marquezin foi 15 de agosto 2020.

Após desse lançamento Ryan combinou com o rapper Mc Suicíni de humaitá AM para fazer outra música o lançamento da música “Mina Favela” Ft MC suicíni foi 21 de agosto 2020.

ainda não é revelado o nome da companhia discográfica do cantor.

