Wanessa Camargo subirá ao palco com Sandy para apresentar ‘Leve’

Depois de gravar com Sandy a música Leve, parte do projeto Nós, voz, eles 2, Wanessa Camargo anunciou que cantará a faixa ao vivo também. Segundo a própria, ela participará de dois shows da nova turnê de Sandy, em São Paulo, na quinta (18/8) e sexta-feira (19/8). Na publicação, Wanessa aparece com a irmã, Camilla, avisando que está se preparando para a apresentação.

A colaboração entre Sandy e Wanessa era muito aguardada pelos fãs de ambas. “Eu me diverti muito no estúdio e a música encaixou, ficou tão bonita! Eu sou suspeita em falar, tudo nesse disco eu acho que está muito lindo, se não eu não faria. Eu acredito muito nessa música, nessa combinação das duas vozes, achei que uma complementou a outra”, elogia Sandy, em comunicado à imprensa.

Wanessa também se identificou com Leve. “Eu me emocionei muito quando ela me mostrou. Eu estou em um momento da minha vida que eu estou procurando isso. Buscando a minha própria voz, buscando leveza nas coisas e essa música fala exatamente disso, de reaprender a ser”, explica. “E ser leve é isso, quando as coisas estão pesadas e difíceis, a gente pode aprender e deixar a vida menos complicada. Então, quando eu ouvi essa música, eu falei: ‘não é possível, sou eu’”.