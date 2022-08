PalcoMP3: 5 Artistas do Norte do Brasil para ouvir no APP

Manu Bahtidão, ixã, Joelma, Márcia Novo e Ryan Vasquez foram os artistas da região norte do Brasil indicado por o PalcoMp3 no Tik Tok.

Manu Batidão?

Conheça a biografia da cantora que é Sucesso de Público.

Emanuella Tenório Rocha, mais conhecida como Manu Batidão, nasceu em 05 de fevereiro de 1986 na cidade de Major Izidoro – Alagoas.

Ixã

Hugo Gabriel Messias Pantoja assumiu o nome artístico de Ixã e apostou em sua carreira como músico independente em Porto Velho, Rondônia. Ainda criança, começou a cantar, tocar violão e compor suas canções, participando mais tarde de festivais de música em outras cidades. Assim, as suas músicas refletem sua vivência, com temática jovem e romântica, misturando romantismo com experimentações atuais.

Recentemente, ele ganhou projeção nacional devido à sua parceria com Alok, na canção Meu Amor, uma de suas composições. Na canção, Ixã interpreta seus versos junto ao DJ, intercalado com cenas de um casal mais idoso representando as vivências do amor. O videoclipe já atingiu mais de 3 milhões de visualizações.

Joelma

Joelma da Silva Mendes, mais conhecida apenas como Joelma, é uma cantora, dançarina, coreógrafa, compositora e empresária brasileira.

Márcia Novo

Intercalando tribalismo indígena do Boi-bumbá com o tropicalismo do brega e ritmos caribenhos, Marcia Novo inova o cenário musical. Assim, com shows em Manaus e São Paulo, ela já aliou suas canções a festivais sociais que promovem saúde, bem-estar, esportes e ações de limpeza.

Como resultado da sonoridade inédita e uma visão de mundo mais sustentável, Márcia acumula 17 anos de carreira. Assim, a faixa Subindo Pelas Paredes se tornou hit regional, foi lançada pela Billboard e veiculada pelo canal Bis, acumulando mais de 50 mil visualizações.

Ryan Vasquez

Gregório Rafael Vasquez Azacón é mais conhecido como Ryan Vasquez, cantor e compositor nascido em Barcelona, na Venezuela. Desde pequeno, ele fazia composições e se aventurou como rapper, devido suas influências de hip-hop.

Ao chegar no Brasil, ele se apresentava pelas ruas e próximo a centros culturais, evoluindo para apresentações em casas de shows. Tempos depois, ele venceu as fronteiras, passou a cantar em português e foi o artista revelação na cidade, lançando 10 músicas em 2020. Atualmente, ele mora na cidade de Humaitá e faz parto do movimento Fita Extinta, que foca na cultura urbana.