VMA 2022: indicado como “Melhor Artista Latino”; veja lista completa

Destaque nas paradas com “Envolver”, Anitta recebeu a sua primeira indicação ao VMA.

Nesta terça-feira (26), foram revelados os indicados ao VMA 2022, e com surpresa para os brasileiros.

Impulsionada pelo sucesso global da faixa “Envolver”, Anitta recebeu a sua indicação à premiação, onde concorre como “Melhor Artista Latino”. Ela é a segunda artista brasileira a ser nomeada à uma categoria na premiação da MTV. A primeira foi Any Gabrielly, do Now United, em 2020.

O VMA 2022 acontece no dia 28 de agosto, direto do Prudential Center,Nova Jersey, nos Estados Unidos.

Veja a lista completa de indicados:

Artista do Ano

Bad Bunny

• Drake

• Ed Sheeran

• Harry Styles

• Jack Harlow

• Lil Nas X

• Lizzo

Artista Revelação

Baby Keem

• Dove Cameron

• GAYLE

• Latto

• Måneskin

• SEVENTEEN

Música do Ano

Adele — Easy On Me

• Billie Eilish — Happier Than Ever

• Doja Cat — Woman

• Elton John & Dua Lipa — Cold Heart (PNAU Remix)

• Lizzo — About Damn Time

• The Kid LAROI & Justin Bieber — STAY

Melhor Latino

Bad Bunny — Tití Me Preguntó

• Karol G & Becky G — MAMIII

• Anitta — Envolver

• Farruko — Pepas

• J Balvin & Skrillex — In Da Getto

• Daddy Yankee — REMIX

Vídeo do Ano

Taylor Swift – All Too Well (10 Minute Version)

• Harry Styles – As It Was

• Doja Cat – Woman

• Olivia Rodrigo – brutal

• Drake, Future & Young Thug – Way 2 Sexy

• Ed Sheeran – Shivers

• Lil Nas X, Jack Harlow – INDUSTRY BABY

Melhor Gravação Pop

Harry Styles – As It Was

• Billie Eilish – Happier Than Ever

• Doja Cat – Woman

• Ed Sheeran – Shivers

• Olivia Rodrigo – traitor

• Lizzo – About Damn Time

Melhor Colaboração

Rosalía & The Weeknd – LA FAMA

• Elton John & Dua Lipa – Cold Heart (PNAU Remix)

• Lil Nas X & Jack Harlow – INDUSTRY BABY

• Megan Thee Stallion & Dua Lipa – Sweetest Pie

• Drake, Future & Young Thug – Way 2 Sexy

• The Weeknd & Post Malone – One Right Now

• The Kid LAROI & Justin Bieber – STAY

Melhor K-Pop

BTS – Yet To Come

• ITZY – LOCO

• LISA – LALISA

• SEVENTEEN – HOT

• Stray Kids – MANIAC

• TWICE – The Feels

Melhor Gravação Hip-Hop

Nicki Minaj & Lil Baby — Do We Have A Problem?

• Eminem & Snoop Dogg — From The D 2 The LBC

• Future, Drake & Tems — WAIT FOR U

• Kendrick Lamar — N95

• Latto — Big Energy

• Pusha T — Diet Coke

Melhor Gravação Rock

Foo Fighters — Love Dies Young

• Jack White — Taking Me Back

• Muse — Won’t Stand Down

• Red Hot Chili Peppers — Black Summer

• Shinedown — Planet Zero

• Three Days Grace — So Called Life

Melhor Gravação R&B

Alicia Keys — City of Gods (Part II)

• Chlöe — Have Mercy

• H.E.R. — For Anyone

• Normani & Cardi B — Wild Side

• Summer Walker, SZA & Cardi B — No Love (Extended Version)

• The Weeknd — Out Of Time

Melhor Vídeo de Formato Longo