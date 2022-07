Real Madrid x Barcelona: Saiba onde assistir ao vivo o jogo do Amistoso de Clubes

O Real Madrid enfrenta o Barcelona neste sábado, 23 de Julho, às 00h00 (de Brasília), pelo Amistoso de Clubes. A partida será transmitida pelo canal ESPN e pelo serviço de streaming STAR+.

Na virada do sábado (23) para o domingo (24), o Barcelona e o Real Madrid irão se enfrentar pelos amistosos de preparação para a temporada de 2022/23. Em resumo, o jogo acontecerá no Allegiant Stadium. Ambas as esquipes dizeram novas contratações e esse fica marcado como o primeiro El Clássico após elas. Outra novidade é que é possível que Robert Lewandowski faça sua estreia pelo Barcelona.

Vale lembrar que o Barcelona já iniciou a pré-temporada com uma vitória nos Estados Unidos, e não foi pequena: 8 x 0 contra o Inter Miami. Além disso, teve brasileiro sendo destaque: Raphinha. Isso porque o jogador marcou um gol, além de dar suas assistências. Já o Real Madrid está fazendo seu primeiro jogo em preparativos dessa temporada. Portanto, podemos resgatar que o último embate da equipe foi contra o Liverpool FC, na final da UEFA Champions League.

Onde assistir a Barcelona x Real Madrid ao vivo?

Dessa forma, a partida entre Barcelona e Real Madrid será transmitida ao vivo através do Star+ e ESPN.