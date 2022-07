Ludmilla gravou, nesta quinta-feira (21), o DVD Numanice 2, seu projeto musical de pagode. No evento, a cantora recebeu dezenas de convidados famosos. Confira:

Assim como na edição de São Paulo, Ludmilla reuniu nomes de peso para conferir a gravação do DVD Numanice 2, seu projeto musical de pagode. O show foi realizado no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro, e contou com as participações especiais de Péricles, Gabby Moura e do grupo Tá na Mente.

Na plateia, um time de peso foi prestigiar o show de Ludmilla. Bianca Andrade marcou presença com um conjunto de cropped e saia rosa. Já Camila Queiroz escolheu um vestido com corte diferentão e estampa assimétrica. Ao lado de Klebber Toledo, o casal esbanjou estilo. Outros nomes como Bárbara Labres, Ana Clara e Rafaella Santos, que ficou solteira recentemente, também compareceram ao evento.