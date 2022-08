Garota Vip em Natal terá Wesley Safadão, Léo Santana, Zé Felipe e Taty Girl; vendas são iniciadas

O projeto Garota Vip, de Wesley Safadão, chega mais uma vez a Natal no dia 15 de outubro, na Arena das Dunas. As outras atrações anunciadas do evento são os cantores Léo Santana, Zé Felipe e Taty Girl.

A venda de ingressos teve início nesta terça-feira (9) no site Virtual Ticket. Em uma rede social, Safadão confirmou que mais de 6 mil ingressos haviam sido comercializados em menos de 12 horas.

A partir de quarta-feira (10), também haverá venda nas lojas Grand Optical (Midway Mall, Natal Shopping e Rua Mossoró).

Para se ter ideia da dimensão do projeto Garota Vip, a edição realizada em Fortaleza neste ano teve público estimado em 30 mil pessoas. Antes de Natal, o projeto ainda passará por Rio de Janeiro, Goiânia e Belém.

Fonte: G1