Billie Eilish no Lollapalooza Brasil 2023? Cantora é confirmada como headliner, diz portal

De acordo com Cadu Safner, jornalista do Metrópolis, a cantora será headliner do Lollapalooza, que acontece em março de 2023, em São Paulo. Billie Eilish tinha shows marcados pelo país em 2020, mas a turnê foi cancelada pela pandemia do coronavírus. Será que vem aí? O festival prometeu revelar novidades sobre o lineup em breve.

Fãs de Billie Eilish podem se preparar! Parece que a cantora finalmente virá ao Brasil. É isso que fala Cadu Safner, jornalista da coluna de Léo Dias, em matéria publicada no Metrópoles, nesta quinta-feira (11). Tudo indica que a voz de “Happier Than Ever” está confirmada como headliner do Lollapalooza 2023. O festival, recentemente, divulgou as datas dos shows, que acontecem em São Paulo: 24, 25 e 26 de março do ano que vem.

O Lolla Brasil ainda não anunciou oficialmente nenhuma novidade sobre lineup, mas prometeu dar notícias em breve. Se confirmado, será a primeira vez que Billie Eilish vem ao Brasil. A artista tinha shows confirmados em outubro de 2020, em São Paulo e no Rio de Janeiro, mas as apresentações foram canceladas pela pandemia do coronavírus.

Billie Eilish no Lollapalooza 2023

Atualmente, Billie está em viagem com a tour “Happier Than Ever”. Depois de se apresentar pelos Estados Unidos e Europa, ela segue para Ásia e Oceania em agosto. Enquanto isso, a América Latina seguiu ignorada pela ídola – apesar de Billie já ter declarado algumas vezes o amor pelo Brasil.

O último show da tour está previsto para 30 de setembro, na Austrália. Ou seja, tem espaço de sobra para a morena – que marcou a última com o seu cabelo loiro -, passar pela América Latina. Segundo o jornalista do Metrópoles, as negociações estão fechadas, falta só a confirmação oficial do festival – que deve rolar em breve. Animades?

Fonte: Purebreak