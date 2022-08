ATRAÇÕES DA FESTA DO SOL EM LÁBREA 2022 “VEJA”

Tierry é um cantor e compositor que está fazendo o maior sucesso no momento no Brasil, a sua música chamada Rita está estourada, ficando em primeiro lugar em muitas plataformas de músicas de grande destaque. e neste domingo 28/08 na festa do sol eles estará se apresentando para todos nós como atração principal

VITOR E LUÃ

DJ JESUS LUZ;

JORGE JAPA;

William Marquezin



LÉO ROSSI;

LORÃO DO FORRÓ

E ATRACÕES LOCAIS.

FESTA DA LATINHA

RAFINHA BARBA

KAREN BEATRIZ

