MANAUS – Com pulmão comprometido em 75%, o cantor Zezinho Corrêa está internado em hospital particular de Manaus para tratamento da Covid-19. Na noite de segunda-feira, 4, ele sentiu os sintomas como febre, dores no corpo e testou positivo para a doença.

Conforme raio-x, ele está com saturação pulmonar em 97%. Seu quadro de saúde é estável, segundo informou o hospital.

Zezinho Corrêa é vocalista da Banda Carrapicho e ganhou fama mundial com a música “Bate Forte o Tambor”.