YouTuber mineira ‘causa’ na internet após criticar tema da redação do Enem

Um vídeo da YouTuber mineira Débora Aladim sobre o tema da redação do Enem deste ano dividiu opiniões nas redes sociais. A historiadora criticou os textos de motivadores que servem como guia para o candidato.

De um lado, perfis elogiam a mineira e concordam com os comentários dela sobre o exame. Já outros usuários das redes sociais afirmam que as opiniões dela são vazias, e os comentários, para viralizar. O caso começou quando a YouTuber fez uma transmissão ao vivo após a prova, neste domingo (13/11), para comentar o tema da redação, “Desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil”.

“Existem 26 povos tradicionais no Brasil, e o texto motivador não fala quem eles são, dá exemplo. É tanta gente que não cabe. Mas ele quer que você faça caber”, comentou em um trecho viral da live. O vídeo conta com mais de 3 milhões de visualizações. “Débora Aladim revoltada com os textos motivadores do Enem 2022 é minha religião”, escreveu o perfil que publicou o vídeo. Outros usuários compartilham da mesma opinião e agradecem os comentários da YouTuber sobre a prova.

