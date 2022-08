XXIII Exposição Agropecuária de Humaitá – EXPOHUMA 2022 Está chegando! “Saiba quando e onde”

O Concurso da Rainha da EXPOHUMA será realizado no dia 17 de setembro de 2022 e será conduzido por empresa com experiência reconhecida no ramo, a qual atenderá os critérios para realização do evento definidos em regulamento próprio.

A cavalgada de abertura da XXIII Exposição Agropecuária de Humaitá, será realizada no dia 22 de setembro de 2022 (quinta-feira), com início às 15 horas, no seguinte percurso: saindo da Praça da Matriz, seguindo pelas Ruas Treze de Maio, Cinco de Setembro até a rotatória de entrada da cidade. Segue pela BR-230 (sentido Lábrea), até ao Parque de Exposições “Dr. Renato Pereira Gonçalves”, cujo encerramento será obrigatoriamente até às 23 horas.

Veja o decreto oficial da XXIII Exposição Agropecuária de Humaitá-EXPOHUMA