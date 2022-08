XXII MANGABAFEST: TEVE NOITE MARCANTE PROVOCADO PELA BELEZA DE NOSSAS QUADRILHAS JUNINAS

As quadrilhas encantaram o público presente com temas relacionados a nossa floresta encantada.

A MOCIDADE DE SÃO JOSÉ

Mostrou toda sua bagagem cultural diante do público, nossa vice-campeã amazonense conseguiu fazer bonito falando e deixando saudade.

RAIO DE SOL

Marcou seu espaço com sua animação e encanto, com sincronia e beleza mostrando a todos nós a magia e alegria de nossa cultura folclórica. Todos os brincantes e organizadores esbanjaram alegria e competência, capazes de embaraçar a decisão de nossos jurados. Emoção ao destacar a perda de um casal de brincantes que já não estavam fisicamente presentes, mas que permanecerão para sempre no coração de todos!

OS CAIPIRAS DE SANTO ANTONIO

Magistral, uma apresentação digna de uma grande campeã, trazendo o amor eterno das Araras Azuis, os caipiras com sua torcida sincronizada balançou a opinião dos presentes, uma vez que as duas quadrilhas anteriores já disputavam o posto de campeãs de 2022.

O alto nível de nossas quadrilhas local nos dão uma certeza, de que estamos muito além da média em relação a outros municípios nesta linhagem cultural, afinal todas quadrilhas que se apresentaram ontem podem perfeitamente serem campeãs de verdade. Eu nao julgaria nenhuma como melhor, e para a politica da sensatez e equilíbrio daria um empate a todas elas, por resistirem dois anos sem esta alegria, por terem investido bastante para encantar a todos nós, público presentes que simplesmente nos deixaram da orgulhosos da performance de cada uma delas.

SEMCULT

Não poderia deixar de mencionar o esforço e a competência de todos da organização, que mesmo com limitação de gastos, fizeram seu melhor, para proporcionar esta alegria para todos.

PREFEITURA E GOVERNO

O gestor municipal de Humaitá em parceria com o governo do Amazonas, brilharam todo o pátio e o acesso ao Parque de Exposicoes Dr. RENATO GONÇALVES, com luz de LED. A primeira noite de festa teve dois sustos, com a arquibancada que afundou sua base de sustentação provocando um grande susto, mas que graças a Deus ninguém se machucou, e os bombeiros presentes suspenderam sua utilização para uma avaliação e reparo para hoje sabado.

O prefeito Dedei Lobo destacou o retorno as atividades culturais após dois anos sem poder proporcionar e organizar o MANGABAFEST em nossa cidade por conta do COVID-19.

Dedei Lobo agradeceu ao governo do estado concluindo dizendo que, a parceria prefeitura e governo trouxeram e ainda tratarão mais e mais resultados positivos a nossa sociedade…

Vamos que vamos, porque hoje tem mais e você ta convidado!

BY ACRITICA DE HUMAITÁ