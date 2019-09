XXII EXPOHUMA COMEÇA HOJE EM HUMAITÁ

A Festa de Rodeio mais agitada do sul do Amazonas começa hoje as 17h00, está sendo aguardado pelo menos 20 mil visitantes, oriundos de várias cidades da região.

O prefeito Herivaneo Seixas disse que, tudo já está preparado para recepcionar o povo em seu município, o terminal rodoviário está movimentado desde o início da semana, as empresas de turismo vindas de Porto Velho e Lábrea estão com seus ônibus lotados vindo em direção a cidade. Os hotéis já estão lotados e reservados para recepcionar visitantes. Restaurantes e lanches se prepararam para trabalharem dobrado este final de semana, tudo pra que a festa seja a melhor possível.

O movimento de veículos vindo em direção a Humaitá pelas BRs 319 e 230 estão bem maiores que em dias normais, a PRF fiscalizará os carros durante o período festivo e toda a policia militar e civil estão preparadas para oferecer segurança ao povo presente. A festa começará com o desfile das comitivas indo em direção a Parque de Exposições Dr. Renato Gonçalves que deverá receber pelo menos 50 mil pessoas nos três dias de festa.