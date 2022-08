Xavi surpreende e solta o verbo sobre ‘rival’ de Piqué no Barcelona: “Para mim, poderia ser capitão”

Depois do empate na estreia da temporada de LaLiga diante do Rayo Vallecano, o Barcelona venceu as duas últimas rodadas com goleadas expressivas: 4 a 1 diante da Real Sociedad e 4 a 0 sobre o Real Valladolid. Após três partidas no campeonato espanhol, a equipe comandada por Xavi soma sete pontos e é a terceira colocada, atrás apenas do Real Madrid e do Real Betis, ambos com nove.

Após a última goleada em casa, o técnico blaugrana elogiou os reforços recentes e algumas das outras peças do elenco. Um dos jovens lembrados pelo ex-meio-campista do clube foi o zagueiro Éric García. “Hoje fez um jogaço. Às vezes recebe críticas, isso é o Barça. Para mim, ter ele no elenco é uma alegria. Poderia ser um capitão na sua idade, é competitivo, transmite segurança na saída da bola. É um tremendo profissional”.

Érick Garcia foi contratado na última temporada junto ao Manchester City, onde foi treinado por Pep Guardiola, mas foi formado nas categorias de base do Barcelona. O jovem de 21 anos deixou La Masia em 2017, mas retornou de graça depois do fim de seu contrato com os ingleses. Na atual temporada, começou como titular e deixou um dos antigos capitães do clube, Piqué, no banco de reservas.

Além do zagueiro, Xavi também elogiou Lewandowski, que marcou dois gols, e exaltou os pontas Raphinha, reforço recente, e Dembelém, que renovou seu contrato para a atual temporada. “Tenho pensado que Raphinha tem mais capacidade por dentro de Dembélé. Os dois marcam o diferencial. Devem escolher melhor o último passe. Nos proporcionam muitas coisas. Estou feliz”, disse o treinador.