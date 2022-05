Xavi se encanta e Barcelona chega pesado para contratar titular do Santos

Na próxima quinta-feira (12), às 21h30, no estádio Vila Belmiro, o Santos tem confronto marcado contra o Coritiba, em partida válida pela terceira rodada da Copa do Brasil. Já no Campeonato Brasileiro, o Alvinegro Praiano está na vice-liderança da competição com 10 pontos. Nas últimas cinco partidas disputadas foram três vitórias, um empate e uma derrota.

De acordo com informações da publicação espanhola, Kaiky Fernandes, do Santos, interessa o Barcelona já visando a próxima janela de transferência. A equipe Catalã tem como pretensão a compra do jogador do Alvinegro Praiano por 20 milhões de euros. Aos 18 anos, o atleta é considerado um dos jovens defensores mais promissores do Brasil.

O Barcelona tem a reputação de serem os olheiros mais fervorosos dos mais brilhantes jovens promessas por todo o mundo, e tem investidos no mercado brasileiro nos últimos anos. A intenção da equipe catalã é fortalecer o elenco para a temporada. Entretanto, em caso de acerto o jogador deve ser juntar ao Barcelona B.

Mas, se continuar demonstrando esse desempenho na Catalunha deve se tornar peça fundamental para a equipe principal do Clube. Já que vários defensores enfrentam futuro incerto no Camp Nou, a chance do jogador de 18 anos provavelmente virá rápido.