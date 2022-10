Wilson Lima vai construir mais um Prato Cheio na zona oeste de Manaus

Em caminhada no bairro Tarumã, no fim da tarde de hoje (13/10), o candidato à reeleição, governador Wilson Lima (União Brasil), disse que vai levar mais um restaurante popular Prato Cheio para a zona oeste de Manaus. Em pouco mais de três anos de governo, Wilson ampliou de sete para 44 o número de unidades do programa de combate à insegurança alimentar no estado.

“Essa é uma área ainda muita carente onde vamos entrar com o nosso restaurante Prato Cheio para combater a insegurança alimentar. No bairro vizinho aqui já tem, mas aqui não tem ainda e nós vamos colocar”, disse Wilson.

Em janeiro de 2019, quando assumiu o governo, existiam apenas sete restaurantes e cozinhas populares em Manaus. Wilson ampliou para 18 na capital e também instalou, de forma inédita, unidades do Prato Cheio em 23 municípios do Amazonas.

O plano de governo de Wilson prevê a instalação do Prato Cheio em todos os municípios do Amazonas no próximo mandato.

Wilson percorreu as ruas do bairro Tarumã acompanhado da primeira-dama, Taiana Lima. Durante a caminhada, conversou com moradores e comerciantes da região reforçando o compromisso com a população. Ele destacou o asfaltamento de ruas por meio do programa Asfalta Manaus, em parceria com a Prefeitura e que já revitalizou 123 ruas na zona oeste e vai asfaltar 10 mil ruas em toda a capital.

Na zona oeste de Manaus, Wilson fez importantes investimentos para melhorar a vida de moradores da região, como a revitalização do PAC Compensa, que há 12 anos não recebia investimentos. Na área da saúde, o CAIC Alberto Carreira foi reformado, ampliando a oferta de atendimentos especializados e a faixa de atendimento, que agora é de 0 a 17 anos.

No esporte teve o olhar especial com melhorias implementadas no CDC da Compensa, após 30 anos sem ações de reestruturação.

“Eu apoio ele e lá na minha casa também todo mundo é ele na cabeça. Ele foi um bom governador. Todo o dia eu estou orando que ele vai ganhar. Eu estou com ele e não abro, todo mundo lá em casa”, disse a dona de casa Nelma Monteiro, 56, moradora da comunidade Parque Solimões, no bairro Tarumã.

Para o segundo mandato, Wilson vai revitalizar a feira do Quarentão, a feira modelo da Compensa, além do mini shopping. Esses espaços não recebem melhorias há 30 anos e geram 1.200 empregos diretos e cerca de 30 mil indiretos.

Fonte: focoamazonico.com.br