Wilson Lima vai ampliar Programa Água Boa para alcançar mais 800 mil pessoas com água potável no interior

O governador Wilson Lima se reuniu, na manhã desta quarta-feira (18/11), com a direção da Companhia de Saneamento do Amazonas (Cosama) e de mais 14 órgãos do Governo do Estado, além do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), para alinhar estratégias de fortalecimento das ações de saneamento e tratamento de água no interior, durante o ano de 2021.

Entre as metas está a ampliação do Programa Água Boa, que prevê, até dezembro do próximo ano, a instalação de 160 sistemas alternativos e coletivos simplificados de coleta e tratamento de água em comunidades rurais e ribeirinhas. O sistema tem baixo custo e fácil manutenção, permitindo a entrega de água de qualidade para a população.

A ação vai beneficiar cerca de 800 mil pessoas nas regiões dos rios Negro, Solimões, Médio e Baixo Amazonas, Juruá e Purus. Somente na primeira fase do projeto, serão investidos R$ 4 milhões em recursos do Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS).

“Essa é uma prioridade nossa, e é por isso que eu chamei aqui todo o meu secretariado envolvido nesse projeto para pedir o empenho e o compromisso de todos eles, para que a gente possa, daqui a quatro, cinco anos, apresentar esses resultados para melhoria da qualidade de vida das pessoas no interior, no Índice de Desenvolvimento Humano (IDH)” disse o governador.

De acordo com Wilson Lima, o trabalho de modernização e fortalecimento da Cosama, iniciado pela atual gestão em 2019, é fundamental para levar um serviço tão essencial à população que mais precisa.

“Eu tenho visitado muito o interior e tenho visto a dificuldade que é, e é inaceitável que, no momento que a gente está vivendo, na evolução em que a gente está, sobretudo na evolução científica, tecnológica, a gente ainda tenha dificuldade pra levar água para pessoas em municípios como Atalaia do Norte, Japurá, municípios que têm IDH baixíssimo. E a gente tem a oportunidade de fazer a transformação na vida dessas pessoas. A questão de saneamento básico é definitiva, é essencial na vida das pessoas”, acrescentou.

Investimento – Segundo o diretor-presidente da Cosama, Armando do Valle, a integração entre órgãos estaduais e parceiros é importante para permitir que os moradores do interior tenham cada vez mais acesso à água de qualidade.

“O Programa Água Boa é um projeto que o governador idealizou, buscando, antes de tudo, entender que as pessoas que moram mais longe precisam ter dignidade. Ele busca também restabelecer uma coisa que foi abandonada há 19 anos, que é o investimento na Cosama. Esse investimento em torno de R$ 4 milhões vai favorecer, principalmente, essas cidades mais carentes do estado”, afirmou.

Mais avanços – Outra meta da Cosama para 2021 é assumir o abastecimento de água em pelo menos mais 20 municípios do interior, além dos 14 atendidos atualmente, beneficiando aproximadamente 500 mil pessoas.

A Companhia também trabalha para implantar outros programas, como a parametrização das ações de cobrança, a automatização em todas as unidades, além da implantação do sistema de credenciamento de agentes arrecadadores.

Integração – A reunião de alinhamento contou com a participação de secretários e representantes das pastas de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus (Seinfra), Assistência Social (Seas), Meio Ambiente (Sema), Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), Comunicação Social (Secom), Educação e Desporto (Seduc) e Saúde (SES-AM), além de Defesa Civil, Casa Civil, Casa Militar, Unidade Integrada de Articulação às Comunidades (UIAC), FPS, Unidade de Gestão Integrada (UGI) e Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável (Idam), e da chefe do escritório do Unicef em Manaus, Débora Nadja Madeira.

Também estiverem presentes os gerentes das agências da Cosama nos 14 municípios onde a Companhia atua: Alvarães, Atalaia do Norte, Autazes, Benjamin Constant, Carauari, Careiro da Várzea, Codajás, Eirunepé, Itamarati, Juruá, Manaquiri, São Paulo de Olivença, Tabatinga e Nova Olinda do Norte.

FOTOS: Diego Peres/Secom