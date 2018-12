Wilson Lima se aproxima de prefeitos e parece já ter interlocutor definido

Wilson Lima enfim teve seu primeiro encontro com todos os prefeitos do interior nesta quinta-feira (21), onde parece ter estendido as mãos da administração para trabalhar em parceria com os gestores municipais, mesmo os que não o apoiaram durante a campanha.

Vale lembrar que apenas três prefeitos caminharam com o governador eleito durante as eleições, entre eles, o prefeito de Envira, Ivon Rates, que foi seu principal aliado no interior e, ao que parece, hoje é seu principal porta-voz com os gestores municipais.

Durante a abertura do evento, Wilson destacou a presença de Rates representando seu município e prestou muita atenção em seu pronunciamento, muitas vezes aplaudido por seus colegas. Essa distinção com o prefeito de Envira foi notada e comentada depois por todos os presentes.

Ao lado de Ivon, Wilson fez questão de deixar claro de que não tem a intenção de parar nenhum investimento no interior, mas sabe que não será possível manter tudo o que foi deixado pelo atual governador Amazonino Mendes, uma vez que os cofres do estado sofrem com déficits em várias pastas.

“Nunca tive nenhum contato com a maioria dos prefeitos com que meu conversei aqui, mas o Amazonas está acima de tudo isso. Começo a estabelecer aqui uma relação institucional para entender como vamos levar os serviços básicos para o interior. As portas do governo estão abertas. Longe de mim querer fazer com que o trabalho no interior pare. Vamos manter tudo o que foi feito de forma republicana”, afirmou.

Em entrevista ao portal, ao lado do governador eleito, Ivon Rates falou em nome dos prefeitos durante o encontro e reforçou a disposição dos gestores. “Há de se registrar que em um final de ano, com todos os prefeitos com a necessidade de fechar as suas administrações, 50 deles virem ao encontro de um novo governo que ainda não está no cargo, é um sinal muito claro de aproximação de busca de entendimento. Esta é uma sinalização mútua, o governo que estende a mão e os prefeitos, que se entrelaçam a ele em busca de um momento novo. Essa relação não podia estar nascendo melhor”, finalizou o prefeito de Envira.

O prefeito de Eirunepé, Raylan Barroso, falou da importância de ter um dos colegas com prestigio e bem articulado com o governador. Para ele, essa é uma forma de manter os interesses do interior sempre em pauta com Wilson. “O prefeito Ivon é alguém muito conhecedor das nossas necessidades e tenho certeza que ele será um ótimo interlocutor para os prefeitos”.