Wilson Lima sanciona lei de inclusão digital de idosos no Amazonas

Lei prevê capacitação por meio de oficinas de inclusão digital

No Amazonas, a capacitação de idosos no mundo digital contará com campanha permanente. O governador Wilson Lima sancionou a lei que institui a campanha de inclusão digital destinada à pessoa idosa. A capacitação deve ocorrer por meio de oficinas de inclusão digital para uso de novas tecnologias da informação.

Sancionada em abril, a Lei nº 5.846 tem entre seus objetivos incentivar a sociedade civil para que estabeleça “programas voluntários com o intuito específico de fortalecer a conexão das pessoas de diferentes gerações, gêneros e culturas, envolvendo-as na inclusão digital”.

No âmbito da administração estadual, a Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), por meio da Fundação Universidade Aberta da Terceira Idade (FUnATI), já promove cursos de capacitação para idosos com inclusão no mundo digital.

Em parceria com o Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam), são ofertados cursos que vão desde como usar o telefone celular, até navegar por redes sociais como o Youtube.

Severino Ramos da Silva, de 72 anos, é um dos alunos da atual turma de Informática Básica da FUnATI. Ele conta sobre a alegria de aprender novas tecnologias. “Sou muito feliz em poder me ‘alfabetizar’ no mundo digital, porque sem isso não consigo sobreviver na sociedade, onde tudo é digital”, disse.

Outro trabalho é desenvolvido pela Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM), com um projeto de Inclusão Digital que capacita idosos no uso de ferramentas digitais como smartphones e computadores. A iniciativa já realizou a formação de mais de 3 mil idosos na capital amazonense.

Novas turmas – Na parceria entre FUnATI e Cetam, três turmas estão sendo capacitadas em informática básica e avançada. Cada curso tem a duração de dois meses e meio e, a cada etapa do curso, são formados 80 alunos.

Novas turmas estão previstas para o mês de junho na capital.

As inscrições são feitas presencialmente, na coordenação de extensão na sede da Secretaria da FUnATI, localizada na avenida Brasil, 11.430, bairro Santo Antônio, zona oeste de Manaus.

Mais informações estão disponíveis nas redes sociais da FUNaTI (Instagram @funatiamazonas, Facebook FUnATI Amazonas) ou pelo site www.funati.am.gov.br.

FOTOS: Divulgação/FUnATI