Wilson Lima reúne equipe econômica e define estratégia para encontro com ministro Paulo Guedes

O governador do Amazonas, Wilson Lima, afirmou que equipes das Secretarias de Estado de Planejamento (Seplancti) e da Fazenda (Sefaz) estão analisando os impactos do Decreto 9.682, assinado pelo presidente Jair Bolsonaro no último dia 4 de janeiro, para a economia estadual. “Nossa equipe está acompanhando essa situação de perto. Pela manhã reuni com Sefaz, Seplan e representantes de órgãos de outras esferas para tratar do assunto, e amanhã teremos uma agenda com ministro da Economia, Paulo Guedes”, adiantou o governador.

