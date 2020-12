Wilson Lima reúne com secretários estaduais para alinhar plano de gestão de 2021

O governador Wilson Lima reuniu, nesta terça-feira (22/12), com sua equipe de secretários para fazer balanço dos trabalhos de 2020 e alinhar novos planos da gestão governamental para o próximo ano. Durante a reunião, Wilson Lima destacou o esforço e empenho de cada gestor nas suas secretarias e órgãos estaduais.

Wilson Lima pontuou os investimentos em áreas essenciais, como saúde, segurança pública, educação, social e no setor primário. Mesmo com a pandemia, o Governo do Estado manteve obras em andamento e buscou fomentar o setor produtivo, principalmente o pequeno empreendedor e produtores rurais, e realizou a restruturação na rede estadual de saúde para atender à demanda da população.

“Foi um ano bastante desafiador para todos nós, mas temos uma missão a cumprir em prol da nossa população. Vamos prosseguir para uma nova etapa de trabalho em nossa gestão, superando os desafios, fazendo investimentos promissores e projetando nosso estado para o desenvolvimento socioeconômico”, destacou o governador Wilson Lima.

Prioridades – Entre as prioridades estão o avanço de projetos do programa “Saúde Amazonas”, com a melhoria e ampliação da rede estadual de saúde, e o fortalecimento de programas de segurança alimentar.

O Governo do Amazonas também vai manter investimentos nas áreas de educação, segurança e infraestrutura, com destaque para as obras que garantem desenvolvimento socioeconômico para o estado, como a conclusão da duplicação da rodovia AM-070, que está com 78% em execução, e do Anel Viário Sul, complexo viário que vai permitir a ligação entre o Distrito Industrial e o Aeroporto Internacional Eduardo Gomes para reduzir a circulação de veículos pesados nas áreas centrais da capital.