Wilson Lima reinaugura Centro Especializado em Reabilitação Tipo III para pessoas com deficiência

Instalado na Policlínica Codajás, centro atende pessoas com deficiência física, auditiva e visual

O governador Wilson Lima reinaugurou, nesta terça-feira (26/04), o Centro Especializado em Reabilitação Tipo III (CER-III), na Policlínica Codajás, unidade da Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM). Totalmente revitalizado, o espaço vai atender pessoas com deficiência física, auditiva e visual.

“Hoje é um dia em que a gente entrega mais uma daquelas obras que estavam paradas. Foi compromisso meu, em 2018, retomar todas as obras que ficaram pela metade. O ‘PAN da Codajás’ é referência no Amazonas e desde que eu assumi o Governo a gente tem trabalhado para melhorar essa estrutura e, sobretudo, melhorar o atendimento”, ressaltou o governador.

A obra foi realizada pela Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra), com investimento total de R$ 1.817.436,17. A construção estava suspensa desde 2015 e, por ordem do governador, foi retomada em maio de 2021. Durante cerca de sete anos, os atendimentos eram realizados em um ambiente provisório na Policlínica.

“Essa entrega só foi possível graças ao apoio do governador Wilson Lima. Com a revitalização do CER III e os novos equipamentos, os pacientes têm a garantia do tratamento com qualidade. E a equipe multidisciplinar está à disposição para a reabilitação e acompanhamento das pessoas atendidas na unidade”, disse o secretário da SES-AM, Anoar Samad.

Renovado – O novo CER III conta com espaços para o público adulto e infantil. São consultórios; salas de recepção, de espera e de reuniões; salas de terapia em grupo e individual; cabine acústica; banheiros adaptados à pessoa com deficiência; salas de treino de orientação e mobilidade; sala de treino de atividade de vida diária; além de um novo hall de entrada e uma copa.

O Centro de Reabilitação também conta com ginásio de reabilitação, consultório de enfermagem adaptado para atendimento da pessoa com estomia e sala de exames de diagnósticos.

Entre os novos equipamentos e mobiliário entregues pela SES-AM, está um aparelho a laser que moderniza a reabilitação e reduz o tempo de tratamento, além de equipamentos para avaliação e acompanhamento dos usuários, como oxímetro de pulso e goniômetro.

A sala de “Treino de Atividade de Vida Diária” é uma das novidades do novo espaço, que consiste em um ambulatório especializado para atendimento da pessoa com deficiência que precisa de reabilitação para atividades diárias. O espaço simula uma casa mobiliada adaptada com utensílios de cozinha, quarto e banheiro, que ajudam os pacientes a realizarem atividades do cotidiano.

Serviços – Os pacientes terão à disposição, ainda, uma equipe multidisciplinar no Centro de Reabilitação. Entre os serviços já realizados na estrutura existente do CER III estão: consultas com fonoaudiólogo, otorrinolaringologia, fisioterapeuta, proctologista, clínico geral, psicólogo, ortopedista e nutricionista. A unidade também conta com o apoio de assistentes sociais, enfermeiras e técnicos de enfermagem, que formam um quadro de cerca de 60 profissionais.

O CER atende pessoas com deficiência e oferta também avaliação nutricional, acompanhamento com a enfermeira, fisioterapia, psicologia e serviço social, terapias em grupo e individual. O local ainda realiza o acompanhamento de pacientes e distribuição de bolsas de estomia, atendendo pessoas de todo Amazonas.

Para atendimento no CER III, pacientes precisam se deslocar até o setor localizado na Policlínica Codajás, na avenida Codajás, bairro Cachoeirinha, zona sul da capital, munidos dos seguintes documentos: RG, CPF, comprovante de residência, cartão do SUS, Carteira da Pessoa com Deficiência e encaminhamento médico.

Fotos: Lucas Silva/Secom