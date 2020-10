Wilson Lima reforça apoio ao setor social com investimentos de mais de R$ 7 milhões na capital e no interior

Nesta quinta-feira (1º/10), o governador Wilson Lima entregou veículos de pequeno e médio porte para apoiar o trabalho social desenvolvido por nove instituições e associações de Manaus, totalizando um investimento de mais de R$ 1 milhão, por meio do Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS).

Durante o evento, realizado na Arena da Amazônia, Wilson Lima também assinou os termos de fomento referentes às propostas aprovadas no Edital nº 001/2019 do FPS, que beneficiará entidades sociais da capital e de outros 12 municípios do interior, com recursos na ordem de R$ 6,1 milhões. As duas ações vão alcançar cerca de 50 mil pessoas em situação de vulnerabilidade.

Segundo o governador, o Amazonas foi muito afetado pela Covid-19, mas o Governo do Estado se mobilizou desde o início para reduzir os impactos sociais da pandemia, especialmente entre a população mais necessitada. Nesse período, várias ações foram implementadas, como o programa Apoio Cidadão e a distribuição de cestas básicas para instituições.

“Nós tivemos uma preocupação muito grande de encontrar caminhos para que a gente pudesse diminuir esse impacto, esse sofrimento. E esse momento não foi só uma política da área social do Governo do Estado, mas uma política de Estado, porque a gente reuniu Casa Civil, Secretaria de Saúde, de Produção Rural, enfim, todos estiveram reunidos nesse processo, para que a gente pudesse dar esse suporte e essa assistência”, afirmou.

Ele adiantou que o governo está elaborando um novo pacote de medidas para fortalecer ainda mais essa área. “Nós entendemos a dívida que temos com vocês, entendemos a dificuldade nesse momento de pandemia, mas nós não podemos cruzar os braços”, frisou.

Parceria – A primeira-dama Taiana Lima também participou da solenidade e reforçou a mensagem de apoio do Governo do Estado às instituições que trabalham para diminuir a vulnerabilidade social.

“Quero parabenizar cada um de vocês que lideram essas instituições e que movem céus e terras para ajudar as pessoas, nossas crianças, idosos, deficientes. Quero dizer para vocês que podem contar conosco sempre, que o que estiver ao nosso alcance sempre estaremos fazendo por vocês e por essas pessoas que tanto precisam do nosso apoio”, disse.

De acordo com a secretária-executiva do FPS, Kathelen Braz, as instituições também foram fundamentais no acolhimento às pessoas em situação de rua durante a pandemia.

“Vocês foram para a linha de frente para nos ajudar a cuidar dessas pessoas, que naquele momento estavam em uma situação de extrema vulnerabilidade. Todos os nossos esforços têm sido com o objetivo de buscar o desenvolvimento social, a busca de uma assistência social mais justa para todo o nosso estado”, acrescentou.

Entregas – Entre as instituições que receberam os veículos nesta quinta-feira estão: Jovens com uma Missão – Monte Salém, Desafio Jovem de Manaus, Instituto Silvério de Almeida Tundis (Isat), Abrigo O Coração do Pai, Associação Aliança – Catadores de Materiais Recicláveis de Manaus, Centro de Integração Amigas da Mama e Casa Andrea do Amazonas.

Duas entidades também receberam, além do veículo, outros equipamentos utilitários: Associação de Mulheres Ribeirinhas Casa de Sara e Associação dos Deficientes Visuais do Amazonas (Advam).

FOTOS: Diego Peres/Secom