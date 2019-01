Wilson Lima recebe prefeito de Manaus, Arthur Neto, para discutir parcerias

Manaus – O governador Wilson Lima recebeu, nesta sexta-feira (11/01), o prefeito de Manaus, Arthur Neto, em uma primeira reunião oficial para tratar de preocupações em comum e prioridades para o Governo e Prefeitura, sobretudo nas áreas de educação, saúde e infraestrutura. Na ocasião, foi firmada a primeira parceria para ações conjuntas no período de Carnaval.

Wilson Lima se colocou à disposição da Prefeitura para resolver problemas que possam melhorar a qualidade de vida de quem mora em Manaus. “Nós tivemos uma conversa republicana, uma conversa muito profícua, que daqui vai render bons frutos, na área de transporte coletivo, infraestrutura, parcerias na educação, saúde. Já coloquei meu secretariado à disposição para qualquer demanda da Prefeitura”, disse o governador.

A abertura de diálogo com prefeituras é uma das prioridades do Governo. “A parceria que estou fazendo não é só com o prefeito de Manaus, mas com todas as prefeituras do Estado do Amazonas, ninguém constrói nada sozinho se ficar naquela briga, no puxa-encolhe, pois todo mundo perde, perde o Estado, perdem as prefeituras e o cidadão”, frisou Wilson Lima.

O prefeito de Manaus também se dispôs a firmar parcerias para desenvolver ações nas mais diversas áreas. “O Estado tem uma situação complicada, tem que resolver problemas que estão engasgando. Agora, alguma forma de ajudar haverá de encontrar e nós da mesma forma estamos à disposição do governador”, declarou Artur Neto.

Foi definido que as secretarias de saúde e educação vão iniciar tratativas para desenvolver projetos em parceria. As secretarias de cultura estadual e municipal também já começam a desenvolver ações conjuntas para realização do Carnaval 2019.

Além disso, o governador firmou o compromisso de analisar a situação da rodoviária da capital, que enfrenta problemas no funcionamento e na infraestrutura.