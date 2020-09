Wilson Lima recebe filhos de Bolsonaro em Manaus em agenda sobre o turismo

O governador Wilson Lima tem um dia inteiro de agenda nesta sexta-feira (18/09), ao lado dos filhos de Bolsonaro, o senador Flavio Bolsonaro e o deputado federal pelo estado de São Paulo, Eduardo Bolsonaro. Os dois vieram ao Amazonas na comitiva da Embratur, Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo.

“Acabamos de visitar as obras da segunda etapa do Centro de Convenções Vasco Vasques que vamos entregar em outubro e seguimos para a cerimônia da retomada da atividade turística no Amazonas”, disse o governador do Amazonas Wilson Lima.

Flavio e Eduardo Bolsonaro visitaram o Teatro Amazonas na manhã desta sexta-feira. Além deles, o presidente da Embratur Gilson Machado Neto, participam nesse momento da cerimônia que marca a retomada do turismo no Amazonas.