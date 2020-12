Wilson Lima prestigia live-show “Natal Solidário”, no Teatro Amazonas

O governador Wilson Lima prestigiou, na noite desta quarta-feira (02/12), a live-show “Natal Solidário”, no Teatro Amazonas, evento liderado pela primeira-dama do Estado, Taiana Lima, com a participação do cantor Uendel Pinheiro. A ação solidária arrecadou recursos para a compra de kits de enxoval que serão doados para mães em maternidades da rede estadual de saúde na semana do Natal.

“Realizamos essa ação com o intuito de ajudar mães em condição de vulnerabilidade, em um momento importante de suas vidas, que é o parto de um filho. Então nesse momento de confraternização de Natal, de superação de dificuldades, é gratificante receber esse apoio, e isso é o coroamento de todo o trabalho que a gente vem fazendo e naturalmente mais satisfatório ainda de poder fazer a entrega para essas mães”, declarou o governador Wilson Lima.

Em seu discurso de abertura do evento, a primeira-dama, Taiana Lima, agradeceu a todos que colaboraram na mobilização. “Quero fazer aqui um agradecimento a cada um de vocês que doaram, que participaram e ainda estão participando conosco desse lindo projeto. O evento teve essa proposta, em parceria com o cantor Uendel Pinheiro, para arrecadarmos kits enxovais para doarmos nas maternidades do Estado para as mamães de baixa renda”, disse Taiana Lima.

O evento ocorreu em duas sessões com todas as medidas de prevenção e segurança contra a Covid-19, e com capacidade limitada de público. A live- show foi promovido em parceria com a Secretaria de Cultura e Economia Criativa, TV Encontro das Águas e Secretaria de Estado de Comunicação (Secom). O evento foi transmitido na TV aberta, por meio da TV Encontro das Águas (canal 2.1) e pela internet, por meio das redes sociais do Governo do Estado do Amazonas.

A campanha contou com a participação de todos os órgãos da administração direta e indireta do Governo do Estado, que receberam as doações e apoiaram a logística de entrega.

Fotos: Artur Castro/Secom