Wilson Lima participa da primeira reunião do novo ministro da Saúde com governadores

O governador Wilson Lima participou, nesta sexta-feira (26/03), da primeira reunião do novo ministro da Saúde (MS), Marcelo Queiroga, com os governadores dos estados e do Distrito Federal. No encontro virtual, o ministro apresentou a nova equipe de secretários do MS e foram discutidas estratégias para otimizar as ações do Plano Nacional de Imunização (PNI), distribuição de insumos e abastecimento de oxigênio medicinal.

O ministro pediu apoio dos governadores no combate no Brasil da maior crise de saúde de escala global. Queiroga defendeu que o Ministério da Saúde vai assumir a responsabilidade de coordenar a distribuição de insumos e oxigênio. E disse que a pasta trabalha para disponibilizar mais doses de imunizantes aos estados.

O controle da compra de insumos pelo Ministério da Saúde é uma das pautas defendidas pelo governador Wilson Lima. Para ele, sem esse controle, estados podem fazer grandes estoques e outras unidades da federação podem sofrer com o desabastecimento.

Nova equipe – Queiroga apresentou os nomes que irão compor a própria equipe do Ministério da Saúde. E anunciou a criação de uma secretaria específica para o enfrentamento da Covid-19.

A Secretaria Executiva será chefiada por Rodrigo Castro, funcionário de carreira do Ministério da Economia, enquanto a Secretaria de Atenção Especializada à Saúde (SAES) fica aos comandos do médico Sérgio Okane, diretor executivo do Instituto de Ortopedia e Traumatologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (USP).

FOTOS: Diego Peres / Secom