Wilson Lima participa da posse do novo ministro-chefe da Casa Civil, em Brasília

O governador Wilson Lima participou da cerimônia de posse de Ciro Nogueira como ministro-chefe da Casa Civil da Presidência da República, nesta quarta-feira (04/08), em Brasília, entre as autoridades convidadas para a solenidade no Palácio do Planalto, que contou com a presença do presidente Jair Bolsonaro.

Ciro Nogueira é senador pelo Piauí e assume um dos mais importantes ministérios, responsável por fazer a interlocução com as demais pastas do executivo e por fazer a coordenação administrativa e política do Governo Federal.

“Desejo um excelente trabalho ao ministro Ciro Nogueira à frente da Casa Civil. Os amazonenses têm contado e recebido o apoio do Governo Federal e do presidente Jair Bolsonaro e, tenho certeza, que com o novo ministro não será diferente. Ciro tem vasta experiência no Congresso e isso, sem dúvida, fará a diferença na missão para qual foi convocado”, disse o governador.

Ciro Nogueira se licenciou do segundo mandato de senador da República para assumir o ministério. Ele entrou para o Congresso em 1995, como deputado federal, e foi reeleito por quatro mandatos consecutivos. Em 2011 chegou pela primeira vez ao Senado.

Loading...

Ao discursar, o presidente Jair Bolsonaro lembrou da colaboração entre os governos Federal e do Amazonas para o enfrentamento da pandemia. “Vejo aqui também Wilson Lima, o nosso governador do Amazonas. Passamos momentos difíceis por conta da pandemia, algo que a gente não esperava que podia acontecer. Um pico do mal da Covid-19 no seu estado, todos nós corremos para socorrê-lo. Você foi também uma pessoa importantíssima para que os meios chegassem de forma mais rápida no seu estado”, disse Jair Bolsonaro.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Wilson Lima (@wilsonlimaam)

FOTOS: Diego Peres/Secom e Divulgação/Planalto