Wilson Lima libera terceiro pagamento de 2021 a beneficiários do Prosamim do Igarapé do Quarenta e Mestre Chico

Neste ano, Governo do Estado já repassou R$ 6,7 milhões a 148 famílias

O governador do Amazonas, Wilson Lima, participou, nesta segunda-feira (10/05), da ação de pagamento de indenizações, bônus-moradia, auxílio-moradia e fundo de comércio para 62 beneficiários cadastrados no Programa Social e Ambiental dos Igarapés de Manaus (Prosamim). Foram liberados R$ 2.275.553,05, em recursos financiados pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).

Somados os três pagamentos a beneficiários do Prosamim neste ano, o Governo do Estado já repassou R$ 6,7 milhões a 148 famílias.

Os pagamentos desta segunda-feira foram repassados às famílias por meio da Superintendência Estadual de Habitação (Suhab). Os beneficiados residiam na área do Igarapé do Quarenta, no trecho entre a avenida Silves e a rua Maués, bairro Cachoeirinha, e Igarapé do Mestre Chico, trecho entre as avenidas Leonardo Malcher e Parintins, no bairro Praça 14.

“É um reconhecimento ao sacrifício que essas pessoas fizeram. Nós estamos dando dignidade, respeito a elas, porque elas estão tendo a possibilidade, agora, de ter uma nova vida. E além disso, aquela área em que nós estamos intervindo, ela ganha uma outra paisagem, ganha um outro visual. Isso está acontecendo em várias áreas de Manaus”, disse o governador.

Com esses pagamentos, possibilita-se que essas famílias tenham soluções de moradia definitiva, e o trabalho técnico-social da Suhab é finalizado com esses beneficiários. Entre eles está Irzanira Santos, que, com o benefício em mãos, agora irá realizar o sonho de morar em um lugar seguro.

“Eu pretendo com esse dinheiro, que é muito importante, comprar uma moradia melhor. Essa ação do Governo do Estado para mim é boa, é uma benção porque ele está tirando de um lugar horrível para morar numa moradia melhor, e aí é isso que vou fazer com esse dinheiro”, disse Irzanira.

Loading...

Os pagamentos ocorreram no Centro Estadual de Convivência do Idoso, situado na rua Wilkens de Matos, s/nº, bairro Aparecida.

Famílias beneficiárias – Os pagamentos feitos para as 62 famílias estão divididas em 18 indenizações (em montantes que variam de acordo com o valor da benfeitoria do imóvel), 32 bônus-moradias, no valor de R$ 50 mil (solução aplicada para aquisição de casa regularizada no mercado imobiliário); quatro auxílios-moradia no valor de R$ 6 mil (aplicada a inquilinos e cedidos atendidos pelo programa) e três Fundos de Comércio (espaço comercial pequeno).

Requalificação urbana – Com esses benefícios pagos, o Governo do Estado, por meio da Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE), poderá avançar nas frentes de obras do Igarapé do Quarenta, que prevê requalificação urbana e viária com vistas a otimizar o trânsito da cidade. Na área do Mestre Chico, será construído um novo parque urbano com uma extensão de mais de 15 mil metros quadrados, dotadas de quadras para prática esportiva, academias ao ar-livre, playground infantil, balanços, escorregadores, praças e obras de esgotamento sanitário.

“As obras já começaram, estão em fase de conclusão. Isso compreende Silves a Maués. São as últimas famílias que estamos retirando, e em breve o governador vai entregar essa obra”, disse o diretor-presidente da Suhab, João Coelho Braga.

FOTOS: Diego Peres/Secom e Lucas Silva/Secom