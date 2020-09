Wilson Lima lança a 42ª Expoagro, que terá formato totalmente virtual

Vitrine do agro no estado, evento acontece entre os dias 28 e 30 de setembro

O governador Wilson Lima lançou, nesta quinta-feira (03/09), a 42ª edição da Exposição Agropecuária do Amazonas (Expoagro), que neste ano acontecerá de forma totalmente virtual e inovadora, entre os dias 28 e 30 de setembro.

Na solenidade, realizada na sede da Secretaria de Produção Rural (Sepror), zona sul de Manaus, ele anunciou o investimento de R$ 150 milhões para acesso ao Crédito Rural durante a feira, por meio de agentes financeiros como a Agência de Fomento do Estado do Amazonas (Afeam). Na ocasião, Wilson Lima também assinou um decreto para reduzir o ICMS sobre os produtos comercializados nos três dias do evento.

“No ano passado nós tivemos um recorde de público e também uma movimentação significativa de recursos. Nesse ano a expectativa é de que esse número seja ainda maior. Nós estamos trabalhando para superar esse momento difícil de pandemia, e eu estou trabalhando para dar todas as condições para que o setor primário continue se fortalecendo”, disse o governador.

“Esse é um momento de comemorar os avanços que nós tivemos (no setor primário) e um reconhecimento daquele trabalhador que está lá no campo, que está enfrentando por lá as dificuldades para garantir o sustento aqui na capital, para garantir o alimento na nossa mesa”, acrescentou Wilson Lima.



A 42ª Expoagro contará com eventos ao vivo, cursos e palestras, rodadas de negócio, estandes virtuais, venda de animais e apresentações artísticas. Toda a agenda de atividades foi adaptada para o ambiente on-line. Em alguns cliques, o público poderá ter acesso à feira por meio da plataforma do evento (www.expoagro.am.gov.br), desenvolvida em parceria com a Processamento de Dados do Amazonas (Prodam).

De acordo com o secretário titular da Sepror, Petrúcio Magalhães Júnior, a Expoagro Digital foi a maneira encontrada pelo Governo do Estado para manter a realização do evento mesmo em tempos de pandemia. A expectativa é que esta edição movimente cerca de R$ 80 milhões em negócios.

“A feira de negócios agropecuários movimenta a economia, ela movimenta o setor, gera oportunidade para o produtor rural, para o agricultor familiar, acessar novas tecnologias, ter acesso ao Crédito Rural, então nós estamos inovando”, destacou o secretário.

Transmissão – Pela primeira vez, a Expoagro também terá um canal exclusivo na TV aberta e na rádio. Pensando nos produtores rurais que não têm acesso à internet, a Sepror fez uma parceria com a TV e Rádio Encontro das Águas (canal 2.1 e FM 97,7) para a transmissão dos eventos ao vivo e das demais atividades da feira.



Segundo o secretário de Produção Rural, a experiência com a Expoagro Digital ficará como legado para as edições futuras, já que o Estado passará a ter uma plataforma digital própria para o evento.

“É uma plataforma do Governo do Estado que vai permanecer para as próximas edições. Que a feira volte a ser presencial, mas certamente vai haver uma cobrança pela digital, e o Governo já vai ter a sua própria plataforma digital”, ressaltou Petrúcio.

Bioeconomia – Outro destaque desta edição é o Seminário de Bioeconomia do Amazonas, organizado em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti).

Com a proposta de lançar um olhar estratégico sobre as cadeias produtivas do estado, a iniciativa vai discutir a geração de riquezas a partir da exploração sustentável dos recursos da nossa biodiversidade, além da interiorização do desenvolvimento.

FOTOS: Diego Peres/Secom