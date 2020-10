Wilson Lima inspeciona obras de duplicação da AM-070, que estão 78% concluídas

O governador Wilson Lima inspecionou, na manhã desta sexta-feira (02/10), as obras de duplicação da rodovia Manuel Urbano (AM-070), que liga Manaus aos municípios de Iranduba, Manacapuru e Novo Airão. Já foram executadas 78% das intervenções, que são realizadas pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus (Seinfra).

No total, foram duplicados 43,1 dos 78,14 quilômetros previstos na obra e concluídos os serviços de restauração e duplicação de pontes sobre os rios Meriti e Ariaú. Outros 35 quilômetros da estrada estão recebendo intervenções.

“Estamos muito otimistas com o que está acontecendo na rodovia Manoel Urbano. Quando assumi o governo, essas obras estavam em torno de 38% de serviços concluídos. Hoje já chegamos a 78% de conclusão da rodovia, e a nossa expectativa, se fizer um período bom de sol, é que ela esteja pronta para entregarmos em dezembro deste ano. Isso é um sonho da população dessa região porque vai melhorar muito a vida das pessoas no aspecto do desenvolvimento da atividade econômica e do desenvolvimento social do povo que mora na localidades”, destacou o governador Wilson Lima.

Benefícios – Com investimento de R$ 380.460.350,46, a duplicação vai trazer benefícios para o desenvolvimento socioeconômico da região, com a atração de novas empresas, por conta da logística e infraestrutura e, consequentemente, a geração de empregos e renda para a população dos municípios do entorno.

A rodovia também vai estimular atividades econômicas como o setor rural, melhorando o escoamento da produção; a indústria ceramista e o turismo da região.

Serviços em execução – O Governo do Estado vem atuando em vários pontos entre os quilômetros 38 e 73 da rodovia, com os serviços de drenagem profunda, terraplenagem, pavimentação (com estrutura de subleito, sub-base, base e revestimento asfáltico) e ainda drenagem superficial (meio-fio, sarjeta, descida e descida d’água).

Nos 35 quilômetros que estão em obras, já foram concluídos 15 quilômetros de terraplenagem faltando pouco mais de 19 quilômetros para finalizar esse serviço. Nesses mesmos 35 quilômetros restantes da obra, 17 quilômetros já estão com meia pista pavimentada e, desses 17 quilômetros, cinco já estão com as duas pistas totalmente asfaltadas, ou seja, com a duplicação concluída.

Para evitar que o tráfego de veículos na rodovia seja prejudicado, os trabalhos de duplicação da pista da AM-070 estão sendo realizados primeiramente de um lado da pista e depois do outro. Deste modo, os serviços em meia pista já foram asfaltados nos trechos compreendidos entre os quilômetros 38 e 42; 47 ao 52 e do 70 ao 73.

Fotos:Diego Peres/Secom