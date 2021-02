Wilson Lima inicia trabalhos de entrega do Auxílio Estadual para famílias em situação de extrema pobreza

Benefício no valor de R$ 600 visa garantir a segurança alimentar das famílias no estado

O governador Wilson Lima deu início, na manhã desta segunda-feira (1º/02), na sede da Secretaria de Estado de Assistência Social (Seas), aos trabalhos de entrega do Cartão Social Auxílio Estadual para 100 mil famílias em situação de extrema pobreza no Amazonas. O auxílio financeiro é no valor de R$ 600,00 e será pago em três parcelas, de R$ 200,00 cada.

Na Seas, o governador fez a entrega dos cartões às equipes da secretaria e do Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS), que estarão atuando no processo de distribuição do auxílio na capital.

“Hoje estamos começando um trabalho de entrega do Cartão Auxílio Estadual, com o objetivo de ajudar aquelas pessoas que estão em extrema pobreza. As equipes estão indo fazer essas entregas aqui na capital, acompanhadas pela Polícia Militar, para garantir que essas pessoas possam ser beneficiadas. No momento em que elas recebem esse cartão, elas assinam um documento declarando e atestando que elas atendem a todos os critérios para serem beneficiadas”, destacou o governador Wilson Lima.

Para a seleção das famílias beneficiadas com o Auxílio Estadual, o Governo do Estado utilizou a base de dados do Cadastro Único (CadÚnico) para programas sociais do Governo Federal, tendo como mês de referência novembro de 2020. Conforme o governador, na quarta-feira (03/02) inicia a distribuição na Região Metropolitana de Manaus e, em seguida, para as calhas do interior.

Loading...

“As nossas equipes já começaram a fazer visitas aos municípios aqui da Região Metropolitana e, na quarta-feira, começa a ser feita a entrega também para os municípios do interior. Vale lembrar que o auxílio dá direito à aquisição de alimentos, produtos de higiene pessoal e também de limpeza. A segunda parcela dele será no final de fevereiro, e a terceira em março”, explicou o governador.

Informações no site – As famílias podem fazer a consulta no site www.auxilio.am.gov.br, a partir desta segunda-feira (1º/02), para saberem se atendem os critérios de seleção do auxílio financeiro.

O acesso ainda permite que os beneficiários consultem os estabelecimentos credenciados para o uso do auxílio, que será exclusivamente para a compra de produtos alimentícios e de higiene e limpeza.

FOTOS: Diego Peres/Secom