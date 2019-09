Wilson Lima inicia Semana da Pátria do Amazonas e anuncia novo secretário de Educação

O governador do Amazonas, Wilson Lima, deu início, na manhã desta segunda-feira (02/09), na Ponta Negra, zona oeste de Manaus, a programação oficial da Semana da Pátria e do Amazonas 2019. Na ocasião, o governador também anunciou o nome do novo titular da Secretaria de Estado de Educação (Seduc-AM), professor Vicente Nogueira.

Vicente Nogueira substitui o também professor Luiz Castro, que deixou a pasta na última semana em razão de problemas de saúde. “Nesta semana, ele já começa a tomar par das situações da secretaria e, na semana vem, deverá apresentar um plano de trabalho”, afirmou o governador.

Segundo Wilson Lima, entre as prioridades de Nogueira na Seduc-AM está a missão de solucionar o problema do transporte escolar. “No momento, o maior problema que temos enfrentado está relacionado ao transporte escolar. Quando assumimos o governo, não havia nenhum plano referencial a este tema. Tivemos que georreferenciar todos esses trajetos do transporte escolar no Amazonas, principalmente o do interior, que é o mais preocupante, e já temos um processo pronto”, adiantou o governador.

Também presente na solenidade, Vicente Nogueira afirmou ter recebido com muita alegria e determinação o convite do governador para assumir a Seduc-AM. “Fiquei muito honrado com a oportunidade e, agora, minha mente, coração e energia vão para os quase 500 mil alunos e para os professores da rede estadual, que são fundamentais para a transformação que buscamos em nosso Estado”, frisou o novo secretário de Educação.

Semana da Pátria – Durante a solenidade da abertura da Semana da Pátria, o governador Wilson Lima ressaltou a importância do tema “Amazônia: soberania, fraternidade e paz” para o Amazonas. “A Amazônia, mais uma vez, tem a atenção do mundo inteiro, mas, infelizmente, por notícias ruins, em razão das questões das queimadas. É importante, porém, ressaltar que, hoje, nós [do Amazonas] estamos com 90% das nossas florestas preservadas. E isso só foi possível graças ao esforço do nosso povo, que teve de abrir mão de muita coisa e ainda paga um preço muito alto. Daí a necessidade de fortalecermos esse nosso sentimento de independência, respeito aos símbolos cívicos e comprometimento com o Brasil”, destacou o governador do Amazonas.

O secretário interino da Seduc-AM, Luiz Fabian, destacou a importância do período, não somente para o Brasil, mas para o Amazonas. “Hoje, damos início à programação especial da Semana da Pátria, que celebra não apenas o 7 de setembro, mas o 5 de setembro, também. É um período muito importante e relevante para a Educação no Estado. Iniciamos a agenda com a bênção do fogo simbólico, que permanecerá aceso, aqui na Ponta Negra, durante toda semana”, pontuou Luiz Fabian.

O secretário em exercício lembrou, ainda, a extensa programação que a Seduc-AM realizará ao longo desta semana. “Teremos uma extensa agenda de atividades na quinta-feira (05/09), que culminará em um desfile com 15 mil alunos da rede estadual, no Sambódromo”, acrescentou.

Além do governador Wilson Lima e do secretário interino da Seduc-AM, Luis Fabian Barbosa, participaram da solenidade as demais autoridades do Exército, Corpo de Bombeiros, Marinha e Polícia Militar. O evento contou, ainda, com a apresentação da fanfarra da Escola Estadual Benjamin Magalhães, além da cerimônia de acendimento da pira do Fogo Simbólico da Pátria, realizada pelo próprio governador.

Currículo – Formado pela Universidade Federal do Amazonas (Ufam) em Engenharia (com mestrado no Instituto de Tecnologia de Massachusetts – MIT – e doutorado na Colorado State University) e Direito, Vicente Nogueira foi quem estruturou a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da Ufam. Foi ele também quem implantou o primeiro mestrado em Ciências do Ambiente, na própria Ufam, onde é professor titular. Ainda na área acadêmica, foi diretor da antiga Utam e depois da Escola Superior Tecnologia, além de reitor da Uninorte.

Ele também estruturou a criação do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam) e do Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam). Vicente Nogueira é apontado ainda como o autor da sugestão de criação da Universidade do Estado do Amazonas (UEA), ao então governador Amazonino Mendes. Foi secretário de Educação do Estado (Seduc-AM) e secretário de Educação do Município (Semed).

Programação – No dia 5 de setembro, quinta-feira, quando se comemora a Elevação do Amazonas à Categoria de Província, a programação da Semana da Pátria ocorrerá em três momentos. O primeiro é marcado pela homenagem póstuma a João Baptista de Figueiredo Tenreiro Aranha, o primeiro presidente da Província do Amazonas, com participação da Fanfarra da Escola Estadual Frei Silvio Vagheggi. A solenidade acontecerá às 7h, na Praça 5 de Setembro (Praça da Saudade), localizada na rua Simão Bolívar, no Centro, zona sul de Manaus.

Às 10h, o governador Wilson Lima receberá os cumprimentos do Corpo Consular do Amazonas, no Centro Cultural Palácio Rio Negro. Simultaneamente, ocorrerá na Ponta Negra o Desfile Naval comemorativo.

Já no terceiro momento, acontecerá o tradicional desfile escolar, reunindo aproximadamente 15 mil estudantes de escolas públicas do Amazonas, além de representantes de entidades como Abrigo Moacyr Alves, Federação/Apae – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, Legião da Boa Vontade (LBV), Banda Fanfarra do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas (Ifam) e Orquestra de Repertório Popular do Liceu de Artes e Ofícios Cláudio Santoro.

O desfile terá início às 17h e será realizado no Centro de Convenções Prof. Gilberto Mestrinho – Sambódromo de Manaus, localizado na avenida Pedro Teixeira, no bairro Flores, zona centro-sul de Manaus.

Independência do Brasil – No dia 7 de setembro, sábado, as comemorações pelo dia da Independência do Brasil serão iniciadas com o Desfile Militar, a partir das 7h30, com revista às tropas, seguido da cerimônia de recepção ao governador do Amazonas e, na sequência, o desfile, coordenado pelo Comando Militar da Amazônia (CMA). O desfile também será realizado no Sambódromo.

Às 10h, encerrando a programação da Semana da Pátria e do Amazonas 2018, acontece a cerimônia de Abafamento do Fogo Simbólico, também no Sambódromo. A programação será coordenada pela Seduc-AM.