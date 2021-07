Wilson Lima inicia entrega do Auxílio Estadual para mais de mil profissionais do Esporte, Turismo e Cultura

O governador anunciou, ainda, que será reaberto na segunda-feira (19/07) o cadastro para os profissionais desses segmentos

O governador Wilson Lima iniciou, nesta terça-feira (13/07), a entrega dos cartões do Auxílio Estadual, no valor de R$ 600, para profissionais da Cultura, Turismo e Esporte, setores fortemente impactados pela pandemia da Covid-19 e que ainda enfrentam dificuldades de recuperação. Inicialmente, 1.142 profissionais que tiveram os cadastros aprovados serão beneficiados, com um montante de recursos de R$ 685.200,00.

“Infelizmente muita gente não consegue ver ou entender a dimensão que esses setores representam, não só a respeito do fortalecimento das nossas raízes culturais, mas também como vetores de desenvolvimento social, das nossas atividades econômicas, geração de emprego e renda”, destacou o governador. “Hoje o Estado chega com uma ajuda importante para esses profissionais, muitos deles estão aí há quase dois anos sem desenvolver atividade alguma”.

Wilson Lima explicou que o valor do benefício será pago em três parcelas de R$ 200 mensais. A primeira parcela do benefício é disponibilizada 48 horas após a entrega do cartão. A segunda parcela será paga em 5 de agosto, e a terceira e última, no dia 5 de setembro.

Os profissionais de cada setor tiveram que obedecer a critérios específicos para ter direito ao auxílio. O auxílio foi anunciado em abril, e desde então os órgãos do Estado envolvidos atuam no cadastramento e avaliação da documentação apresentada pelos profissionais interessados em receber o benefício.

O governador anunciou que, a partir da segunda-feira (19/07), será reaberto o cadastro para os profissionais que ainda não efetuaram o procedimento. Ele determinou que os órgãos do Estado orientem e auxiliem os profissionais a se regularizarem e a adquirirem a documentação necessária para obter o auxílio.

Política ampliada – O Auxílio Estadual para profissionais do Esporte, Turismo e Cultura é uma ampliação da política estadual de auxílios. Além desse benefício, o Governo do Amazonas instituiu o Auxílio Estadual Enchente e o Auxílio Estadual para famílias em situação de vulnerabilidade por conta da pandemia. O governador Wilson Lima informou que será criado ainda o Auxílio Estadual Permanente para famílias em situação de extrema pobreza.

A secretária de Estado da Assistência Social (Seas), Alessandra Campêlo, destacou a política de auxílio concedida pelo Governo do Amazonas desde o início da pandemia. “Só em auxílios, desde o ano passado, quando iniciou a pandemia, o Governo do Amazonas já entregou mais de R$ 130 milhões em dinheiro, que foram parar nas mãos da população que mais precisa, para ela recuperar sua dignidade, poder chegar ao supermercado e comprar uma cesta básica, o mínimo que ela precisa para sobreviver”, destacou a secretária.

Esporte – Da documentação apresentada à Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar) pelas Federações Desportivas e pelo Conselho Regional de Educação Física para concorrer ao benefício, 589 profissionais, entre atletas, paratletas e professores de educação física foram considerados elegíveis para receber o auxílio. O investimento nessa primeira fase será de R$ 353.400,00.

No caso dos atletas e paratletas, os beneficiados têm idade mínima de 14 anos e estão devidamente registrados em entidades esportivas. Já os profissionais de Educação Física estão inscritos no Conselho Regional de Educação Física do Amazonas.

Os beneficiários do Auxílio Estadual do Esporte receberão os cartões no Salão Bossa Nova, localizado na Arena da Amazônia, avenida Constantino Nery, a partir da tarde desta terça-feira (13/07). Das 14h às 18h, serão entregues os cartões para os beneficiários cujos nomes começam com letras de A a H.

Aqueles cujos nomes começam com as letras que vão de I a P receberão o cartão na quarta-feira, das 8h ao meio-dia. Nesse mesmo dia, das 14h às 18h será a vez daqueles cujos nomes iniciam com letras de Q a Z.

A lista completa e mais informações, inclusive sobre a reabertura do cadastro, estarão disponíveis em: www.faar.am.gov.br.

Na entrega dos cartões, Wilson Lima anunciou a reabertura dos espaços esportivos do Estado para que atletas profissionais possam voltar a treinar, seguindo todos os protocolos de prevenção contra a Covid-19.

Turismo – A Empresa Estadual de Turismo do Amazonas (Amazonastur) credenciou, ao todo, 307 profissionais para receberem o benefício nesta primeira etapa, com o valor total de R$ 184.200,00. Inicialmente serão beneficiados piloteiros e guias de turismo. O auxílio será estendido para os prestadores de turismo que atuam como MEI, totalizando 400 empreendedores.

Para mais informações sobre a entrega dos cartões, a lista completa dos beneficiários do Auxílio Estadual do Turismo e a reabertura do cadastramento, os interessados devem acessar o endereço eletrônico: www.amazonastur.am.gov.br.

Cultura – Na área da Cultura, o benefício alcança trabalhadores que prestam serviços artísticos e culturais. Neste primeiro lote de pagamento do auxílio serão beneficiadas 246 pessoas, totalizando R$ 147.600,00.

Os interessados se cadastraram no endereço eletrônico cadastroestadual.cultura.am.gov.br. A Comissão de Análise do Auxílio Estadual da Cultura está validando os dados de todos os profissionais que solicitaram o benefício. Os lotes para pagamentos serão liberados conforme a homologação dos cadastros.

A lista com os contemplados neste primeiro lote de pagamento do auxílio estará disponível em: cultura.am.gov.br. No endereço eletrônico também há informações sobre onde receber os cartões.

FOTOS: Diego Peres/Secom