Wilson Lima inaugura serviço de teleconsultas em Carauari

Em Carauari (a 788 quilômetros de Manaus), o governador Wilson Lima acompanhou, nesta quinta-feira (08/04), o início do projeto de teleconsultas do Programa Saúde Amazonas. Sob a coordenação da Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), o projeto é financiado pelo Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde (Proadi-SUS) e tem apoio do Hospital Albert Einstein (HAE).

“No município de Carauari, na calha do Juruá, pacientes estão sendo atendidos por médicos do Hospital Albert Einstein, em São Paulo, por meio da Telemedicina”, disse o governador, ao ressaltar a grandiosidade do projeto.

As consultas são pré-agendadas pelo Sistema de Regulação (Sisreg) da rede estadual de saúde. O programa visa reduzir a fila de espera da regulação para consultas especializadas e ampliar o uso da telessaúde no estado. A teleconsulta acontece por decisão do paciente.

Segundo a SES, o projeto foi implantado em dez municípios e está em fase de implantação em outros 17 municípios, que já receberam os equipamentos. A previsão da secretaria é que todos os 27 municípios estejam com as teleconsultas em andamento até o fim de 2021. Foram feitos 268 atendimentos desde o mês de março, a maioria em cardiologia.

FTI – Com recursos do Fundo de Fomento ao Turismo, Infraestrutura, Serviços e Interiorização do Desenvolvimento do Amazonas (FTI) repassados pelo Governo do Estado, a prefeitura municipal de Carauari montou um Centro de Reabilitação Pós-Covid-19. A prefeitura do município já recebeu do Governo do Amazonas R$ 770,9 mil em FTI em 2021.

Para Carauari, a SES-AM enviou, neste ano, 45,3 mil Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e 2,6 mil medicamentos para o combate à Covid-19. Foram repassados 1.525 testes rápidos, dois concentradores de oxigênio doados pela Unicef, dois respiradores e outros equipamentos.

Nesta quinta-feira, o governador também vistoriou o funcionamento de miniusina de oxigênio com capacidade para abastecer 50 leitos de forma independente.

Mais recursos – Uma emenda parlamentar no valor de R$ 400 mil, de autoria do deputado Belarmino Lins, destina recursos ao Fundo Estadual de Saúde para o Fundo Municipal de Saúde no município de Carauari, para serem aplicados na Assistência à Saúde da população, na forma de mutirão de atendimento, consulta médica e cirúrgicas eletivas, para população de baixa renda.

FOTOS: Diego Peres/Secom