Wilson Lima homenageia alunos da rede estadual de ensino aprovados na UEA

Alunos da rede estadual de ensino aprovados no Vestibular e SIS da Universidade do Estado do Amazonas (UEA), acesso 2023, foram homenageados pelo governador Wilson Lima, na manhã desta quarta-feira (18/1), no Centro de Convenções do Amazonas Vasco Vasques, zona centro sul de Manaus. Do total das 3.600 vagas oferecidas pela instituição de ensino, mais de 1,1 foram preenchidas por estudantes de escolas públicas do estado

O governador ressaltou que a educação muda a vida das pessoas e o destino de uma família. “As nossas escolas hoje têm estrutura e tecnologia que às vezes você não encontra na rede particular de ensino, como os nossos laboratórios de informática, de ciência, de química, de biologia, como os nossos laboratórios de robótica com impressora 3D e outros equipamentos para que os alunos possam ter essa vivência na prática”, disse Wilson Lima.

Representando os aprovados, cinco futuros universitários receberam uma medalha da Secretaria de Estado de Educação das mãos do governador. Uma das agraciadas foi Maria Luiza Valente, 18, aprovada para o curso de Enfermagem da UEA.

Luiza cursou o terceiro ano do ensino médio na Escola Estadual Engenheiro Artur Soares Amorim, no bairro Cidade Nova, zona norte de Manaus. Ela falou sobre o investimento do Governo do Estado, entre eles, o Passe Livre Estudantil.

“O Passe Livre para mim foi muito bom porque eu estudava em um colégio que não era tão perto da minha casa. O governo também disponibiliza uma educação que pode sim ajudar. Espero me formar e, principalmente, passar para as pessoas que estão vindo que, sim, é possível ter uma boa escola no ensino público”, afirmou.

Aprovado para o curso de Direito da UEA, Nycolas Matos, 19, que é deficiente visual, cursou o ensino médio na Escola Estadual Inspetora Dulcinéia Varela Moura, bairro Novo Israel, zona norte da capital, também foi um dos homenageados.

Emocionado, ele lembrou do dia em que recebeu o resultado do vestibular. “Eu não acreditei. Eu fiquei em choque para falar a verdade. Demorei uns minutos para processar e quando eu finalmente percebi eu caí em choro”, acrescentou.

Nycolas também elogiou o ensino da rede estadual do Amazonas. “O ensino público é muito importante e o resultado que a gente teve, principalmente na escola onde eu estudo, que foi a escola que mais aprovou, foram 21 alunos aprovados na UEA. Isso mostra a importância do ensino público e que deve ser investido cada vez mais”, completou.

A secretária de Estado de Educação, Kuka Chaves, afirmou que o Governador Wilson Lima é o gestor que mais investiu na educação do Amazonas e aprovação dos alunos também é resultado do olhar especial para o setor.

“É um reconhecimento dos profissionais de educação que não tem medido esforços para dar o melhor da sua profissão para os nossos alunos. É um momento de agradecer pais, responsáveis e parabenizá-los. E acima de tudo a essa juventude que está mostrando que sabe o que quer ”, pontuou Kuka.

Passe Livre

A homenagem aos aprovados ocorreu durante renovação do convênio que garante o Passe Livre Estudantil aos alunos das redes pública estadual e municipal para o ano letivo de 2023. Sonho antigo da classe estudantil, a gratuidade do transporte público é realidade desde 2022 graças a parceria entre Governo do Amazonas e Prefeitura de Manaus. Desta vez, o Estado vai destinar R$ 120 milhões para subsidiar a gratuidade da passagem de ônibus, com contra partida de R$ 36 milhões do município.

FOTOS: Alex Pazuello/Secom e Euzivaldo Queiroz/Seduc