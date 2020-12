Wilson Lima formaliza cooperação que triplica atendimentos da Policlínica Gilberto Mestrinho

Com capacidade ampliada para 30 mil atendimentos/mês, unidade agora é referência para pacientes do interior

Em solenidade de assinatura do Termo de Cooperação Técnica entre a Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM) e o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), nesta quarta-feira (02/12), o governador Wilson Lima anunciou que a Policlínica Governador Gilberto Mestrinho, na zona sul de Manaus, terá ampliada a capacidade de atendimento de 10 mil para 30 mil pacientes por mês, passando a contar com 29 especialidades e tornando-se referência para pacientes vindos do interior do estado.

A ampliação faz parte do programa Saúde Amazonas e foi possível graças ao termo de cooperação, por meio do qual 168 profissionais de saúde aprovados no Concurso de 2009 do CBMAM passam a integrar a equipe de atendimento da policlínica. A unidade, que integra a rede de assistência da SES-AM, também recebeu melhorias em sua infraestrutura.

“Essa era uma unidade que não funcionava no total de sua capacidade. Nós tínhamos muitos serviços que não estavam funcionando aqui. Estamos revitalizando a estrutura, equipamentos e também aumentando a quantidade de profissionais, colocando aqui 168 bombeiros militares, conjugado com o trabalho que já é feito pelos civis”, ressaltou o governador.

Wilson Lima afirmou que a Policlínica Gilberto Mestrinho se torna referência para pacientes do interior principalmente pela sua localização.

“Essa unidade será referência levando em consideração a sua estrutura e a proximidade que tem aqui do Porto de Manaus, uma vez que a maioria das pessoas vem para a capital pelos rios. Nós estamos aumentando também a nossa capacidade de atendimento e a quantidade de especialidades”, destacou.

Estrutura e serviços – A revitalização da estrutura da Policlínica inclui a melhoria das salas de atendimento, reativação do serviço de imagem com aquisição de novos equipamentos, reestruturação de consultórios e do centro cirúrgico e revitalização do serviço de climatização.

A SES-AM ampliou a carta de serviços ofertados pela unidade, que agora vai contemplar 29 especialidades. Até então, a policlínica ofertava apenas 14 especialidades médicas, com 30 profissionais.

As especialidades ofertadas são: ultrassonografia, dermatologia, endocrinologia, pediatria, infectopediatria, ortopedia, anestesia, psiquiatria, cirurgia geral, oncologia, radiologia, patologia, neurologia pediátrica, ginecologia, colposcopia, otorrinolaringologia, cardiologia, geriatria, alergologia adulto e pediátrico, nutrologia, clínica médica, cirurgia cabeça e pescoço, mastologia, oftalmologia e proctologia.

Integração – O secretário de Estado de Saúde, Marcellus Campêlo, destacou a importância da integração dos profissionais do Corpo de Bombeiros à rede de assistência da SES-AM.

“O governador Wilson Lima resgatou os que participaram do concurso público de 2009 e nomeou os médicos do Corpo de Bombeiros neste ano, para atuar principalmente na pandemia. E, uma vez integrados à estrutura do Governo, mesmo que seja no Corpo de Bombeiros, eles precisam integrar a estrutura da saúde e produzir para saúde. Vai ser a primeira experiência de integração dos militares com a estrutura da saúde de forma perene”, ressaltou o secretário.

Agendamentos – Os pacientes vão receber atendimento na unidade por meio de agendamento realizado pelo Sistema Nacional de Regulação (Sisreg) e coordenado pela Central Única de Regulação e Agendamento de Exames e Consultas (Cura). Caso necessitem de atendimento em especialidades que não estejam contempladas na Carta de Serviços da Policlínica, os pacientes serão referenciados para a unidade especializada na rede de saúde de Manaus, com marcação feita pela Cura.

