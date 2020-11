Wilson Lima entrega veículos para impulsionar escoamento da produção rural de Apuí

Duas associações foram contempladas, beneficiando mais de 50 famílias no município

O governador do Amazonas, Wilson Lima, entregou, neste sábado (07/11), dois veículos de grande porte para Organizações da Sociedade Civil (OSCs) que atuam no setor primário do município de Apuí. Mais de 50 famílias serão beneficiadas com a ação, realizada pelo Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS), com o objetivo de promover o aumento da produção agrícola e da renda familiar.

“Apuí é um município que tem um potencial muito grande na pecuária e também na agricultura familiar. E hoje nós fizemos a entrega de dois caminhões para duas cooperativas que ficam a aproximadamente 100 quilômetros do município, que antes tinham que pagar para transportar os seus produtos e hoje, têm esses caminhões”, afirmou o governador Wilson Lima.

Por meio de edital, a Associação dos Produtores Familiares Ouro Verde recebeu um caminhão Cummins ISB4.5, no valor de R$ 160 mil. O veículo vai auxiliar no escoamento da produção de insumos como guaraná, cacau, café, milho e mandioca, totalizando 96 toneladas de produtos agrícolas produzidos por ano.

Também por meio de edital, a Associação de Desenvolvimento Sustentável Sucunduri da Amazônia foi beneficiada com uma caminhonete F400, no valor de R$ 189.640,00. Ao todo, a produção anual da associação chega a 13 toneladas, com o cultivo de macaxeira, mandioca, banana, melancia, batata-doce e mamão, além de queijo, doces diversos, linguiça artesanal, leite e derivados.

“Veio em boa hora devido ao aumento da produção e do número de produtores. Vamos poder desenvolver rapidamente e vai proporcionar a oportunidade de nós podermos trazer a mercadoria para um mercado melhor e, talvez, chegar até à balsa, para que esse produto chegue em Manaus. O produtor de Apuí tem muito a agradecer ao Governo do Estado por essas ações que vem fazendo”, observou o tesoureiro da Associação de Desenvolvimento Sustentável Sucunduri da Amazônia, Milton Dal Bem.

Os veículos também irão ajudar a modernizar a atividade dos associados na prestação de serviços e na prática de cultivo e manejo.

Fotos: Lucas Silva/Secom