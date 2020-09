Wilson Lima entrega ramal recuperado na comunidade do Areal, na AM-010

O governador Wilson Lima entregou, nesta sexta-feira (04/09), o ramal da comunidade do Areal, localizada no Km 41 da rodovia AM-010 (Manaus-Itacoatiara), que foi recuperado durante a primeira etapa do programa “SOS Vicinais”. A obra faz parte das ações integradas da Secretaria de Estado de Produção Rural (Sepror) para o setor primário e vai beneficiar cerca de 200 famílias de agricultores com a melhoria na acessibilidade e no escoamento dos produtos.

Na ocasião, o governador também entregou 15 mil alevinos de tambaqui, aeradores e kits de análise de água para piscicultores com propriedades na comunidade.

“Nós temos uma preocupação muito grande com o setor primário. Acreditamos muito nele como um alavancador da nossa economia. O Governo do Estado tem dado esse suporte, no sentido de oferecer assistência técnica, de subsidiar alguns equipamentos como os aeradores, a entrega de alevinos, para que essas famílias possam, cada vez mais, potencializar as suas produções e, naturalmente, ter uma renda maior”, disse o governador.

Wilson Lima ressaltou que essas ações reforçam um setor fundamental durante a pandemia. “O setor primário, o agro, mostrou a sua força, tanto que ele não teve tanta queda quanto os outros segmentos e tem se mostrado um dos carros de frente dessa retomada das atividades econômicas”, comentou.

Revitalização – O “SOS Vicinais” recuperou 25 passagens intrafegáveis do Ramal do Areal, na zona rural de Manaus, abrangendo um total de 14 quilômetros.

Criado em março deste ano, por determinação do governador Wilson Lima, o programa contemplou outros dois ramais em sua primeira etapa: nas comunidades Frederico Veiga/Novo Paraíso e Hollywood, ambas localizadas na BR-174. As duas obras beneficiaram 342 famílias.

De acordo com o Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas (Idam), o Amazonas possui cerca de 1.008 vicinais, com cerca de 11 mil quilômetros de extensão. A maioria delas se encontra em estado precário devido a fatores climáticos, ocasionando a deterioração desses ramais.

“Nós fizemos na BR-174 uma ação integrada também recuperando pontos críticos dos ramais e agora estamos na AM-010. O nosso planejamento não para. Ano que vem a gente espera ampliar o programa, levando o ‘SOS Vicinais’ para o interior do Amazonas”, adiantou o secretário de Produção Rural, Petrucio Magalhães Júnior.

Apoio ao pequeno produtor – O produtor Tancredo Vidal Júnior é proprietário de um sítio na comunidade do Areal e foi um dos beneficiados com a ação desta sexta-feira, quando recebeu 2 mil alevinos e dois aeradores.

Na propriedade de oito hectares, Vidal tem uma plantação conjugada de mamão e pimenta-do-reino, além de uma granja e dois tanques de piscicultura com capacidade para 2 mil peixes adultos e 4 mil curumins.

“Nós já estamos na atividade há seis anos. Graças a Deus, é através disso aqui que eu venho mantendo o meu sustento, o sustento da minha família. Então, eu agradeço pelo apoio do Idam, do Governo do Estado, que tem nos ajudado muito na questão de nos assessorar. Tudo isso daí vem ajudando o pequeno produtor, nos dando força para que nós continuemos com o nosso trabalho”, afirmou.

Vidal também avaliou como positivo o trabalho de recuperação do ramal da comunidade, que vai trazer benefícios para os produtores e para os estudantes do local. “Agora eu faço um trajeto favorável, não quebra mais o meu carro, e isso daí beneficiou não só a mim, mas toda a minha comunidade, como na questão do transporte escolar, que agora já vai poder entrar para pegar nossas crianças para estudar”.

