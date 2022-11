Wilson Lima entrega ramal pavimentado no Careiro Castanho e vistoria obra em feira no Careiro da Várzea

O governador Wilson Lima entregou, nesta terça-feira (29/11), a obra de pavimentação do Ramal do Quilômetro 11, na rodovia AM-254, no município de Careiro Castanho (distante 88 quilômetros de Manaus). A via, que nunca havia recebido asfaltamento, vai facilitar o escoamento da produção rural, beneficiando as cerca de 90 famílias que residem no entorno.

A solenidade de entrega do ramal contou com líderes e moradores de várias comunidades e associações das adjacências e demais autoridades.

“O sentimento é de dever cumprido, porque nós estamos fazendo uma entrega que, definitivamente, muda a vida das pessoas que moram aqui. São pequenos produtores que conseguem, agora, aumentar seus empreendimentos. Estava com uma associação que, antes da entrega do ramal, tinha duas mil aves, e agora já tem sete mil, porque agora consegue escoar a sua produção com muito mais facilidade”, destacou o governador.

Com 9,4 quilômetros de extensão, os serviços no novo ramal incluem terraplenagem, drenagem, pavimentação e sinalização horizontal e vertical. Antes de ser pavimentada, por conta das chuvas, a via ficava completamente alagada, dificultando o tráfego de carros e pedestres, resultando, inclusive, na perda dos produtos da região.

A pavimentação do ramal beneficia famílias de produtores rurais, contribuindo para o desenvolvimento econômico das comunidades situadas no seu entorno. São cerca de 90 famílias que vivem da produção de ovos, macaxeira e polpa de frutas. A comunidade tem uma cooperativa com oito granjas, que produzem 36 mil ovos por dia.

“O Ramal do (quilômetro) 11 já tem mais de 40 anos e, pela primeira vez, teve um governador que olhou pela gente, pelo nosso sofrimento. Governador, tenho muita admiração pelo senhor e vou lhe agradecer até quando eu estiver velhinha, olhando para esse ramal e lembrar que foi o Wilson Lima que fez”, disse em discurso, emocionada e sob aplausos, Ana Peixoto, presidente da Associação do Arumã, organização que conta com 65 membros e escoa seus produtos para a sede do município de Autazes e comunidade Novo Céu.

Desde 2019, o Governo do Estado do Amazonas, por meio da Secretaria Estadual de Infraestrutura e Região Metropolitana (Seinfra), já concluiu 141 quilômetros de ramais (20 obras), totalizando R$ 158 milhões. Atualmente está executando outros 172 quilômetros (21 obras), com investimento que somam R$ 229,7 milhões.

Cabeceira do Purupuru

No município, o Governo do Amazonas também executa a obra do ramal da Cabeceira do Purupuru, localizado no quilômetro 22, da rodovia BR-219, que tem 8,7 quilômetros. A obra está com 50% de avanço e recebe serviços de terraplenagem, drenagem, obras de arte e pavimentação, que facilitará o escoamento da produção das comunidades situadas no seu entorno. A previsão de entrega é para o primeiro semestre de 2023.

Feira do Careiro da Várzea

O governador Wilson Lima vistoriou, também, a ampliação e modernização da Feira do Careiro da Várzea (a 25 quilômetros de Manaus). A obra, que já tem 80% de execução, estava abandonada há mais de 10 anos e foi retomada com um novo projeto, na gestão de Wilson Lima. A previsão de entrega é para o início de 2023.

“Estamos ampliando a feira, fizemos as readequações sugeridas pelos feirantes, que estão ao lado da feira e que deveriam vir para cá e nunca conseguiram, porque a obra não avançou. A nossa expectativa é que em janeiro a gente possa entregá-la para as pessoas que moram e que passam por esse trecho da BR-319”, informou o governador, ao acrescentar que, além dos produtos comercializados pelos feirantes, terão outros serviços importantes para atrair o público e ampliar a oferta de serviços.

FOTOS: Diego Peres / Secom