Wilson Lima entrega Ramal do quilômetro 11 pavimentado no Careiro Castanho

O governador do Amazonas, Wilson Lima, entrega a obra de pavimentação do Ramal do Quilômetro 11, na rodovia AM-254, no município de Careiro Castanho (distante 88 quilômetros de Manaus).

Com quase 10 quilômetros de extensão, a via nunca havia recebido asfaltamento, o que agora contribuirá para o escoamento da produção rural, beneficiando as cerca de 90 famílias que vivem no local.

O atual Governo do Amazonas tem investido na pavimentação de ramais, estradas de barro, que ficavam intrafegáveis no período chuvoso, e receberam asfalto, sarjeta, meio-fio e sinalização vertical e horizontal. Com esse de Careiro Castanho, já são 141 quilômetros de ramais pavimentados.