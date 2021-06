Wilson Lima entrega cestas básicas aos tricicleiros de Parintins

O governador Wilson Lima entregou, neste sábado (26/06), 200 cestas básicas para 200 tricicleiros, de duas associações do município de Parintins. Os beneficiados operam com o transporte de pessoas em triciclos, uma tradição no município. Por conta da pandemia, o Festival Folclórico de Parintins não é realizado há dois anos. Sem movimento de turistas, esses profissionais tiveram seus rendimentos prejudicados.

“Nós estamos fazendo a entrega para esses tricicleiros, que são pessoas que ficaram prejudicadas pela não realização do Festival Folclórico de Parintins. E é isso daqui que a gente fala quando trata dos investimentos para o festival. Não é só pela diversão, mas é o que a festa representa na economia, o que ela representa nas famílias de Parintins, porque boa parte da população vive em função do festival. Se prepara um ano todo para esse momento”, explicou o governador.

Os beneficiados fazem parte da Associação dos Tricicleiros Turísticos de Parintins (ATTP) e Associação dos Tricicleiros de Parintins (ATPIN). As cestas foram entregues por meio da Empresa Estadual de Turismo do Amazonas (Amazonastur) e da Secretaria de Estado de Assistência Social (Seas).

Mário Silva é um dos tricicleiros beneficiados. Ele conta que o festival é uma oportunidade de lucro. “O festival traz muita renda para Parintins, principalmente para quem trabalha de triciclo. Nessa época, a gente ganha bastante e no final do festival a gente já tem uma grana segura, guardada para comprar alguma coisa para se manter. Eu agradeço muito ao Governo do Estado, por estar doando essas cestas básicas para todos os tricicleiros de Parintins”, disso Mário.

Além do repasse das cestas aos tricicleiros em Parintins, Wilson Lima entregará alimentos não-perecíveis para artistas dos bois Garantido e Caprichoso. Pescadores e produtores rurais do município também serão beneficiados.

FOTOS: Bruno Zanardo/Secom