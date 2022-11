Wilson Lima entrega certificados para bombeiros mirins formados no Amazonas

O governador Wilson Lima entregou, na manhã desta sexta-feira (18/11), certificados de conclusão para 730 novos formandos do Programa Educacional Bombeiro Mirim (Proebom), coordenado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM). A turma de bombeiros mirins, que leva o nome do governador do Amazonas, é composta por crianças e adolescentes das redes pública e privada de Manaus e outras 10 cidades do interior.

“Esse projeto me deixa muito feliz, porque é algo que muda a vida das pessoas, não só em Manaus, mas no interior. É uma honra muito grande receber essa homenagem que me prestam, mas isso aumenta a responsabilidade que temos de levar isso a mais pessoas. O Corpo de Bombeiros é uma das instituições mais confiáveis que temos, estão 24 horas por dia preparados. Aos novos bombeiros mirins, parabéns, e tenho certeza que estão no caminho certo”, destacou Wilson Lima, acrescentando que já pensa em ampliar o projeto.

Em Manaus, a formatura aconteceu no Comando Geral dos Bombeiros, no bairro Petrópolis, zona sul. Os 250 formandos que participaram da solenidade pertencem aos quartéis da capital e de Iranduba. No interior, a formatura foi realizada simultaneamente em Iranduba e Distrito do Cacau Pirêra, Manacapuru, Parintins, Humaitá, Presidente Figueiredo, Tabatinga, Itacoatiara, Rio Preto da Eva, Tefé e Novo Airão.

“Quero agradecer pela oportunidade. Meu filho era uma criança muito introspectiva, e essa formação possibilitou a ele a questão da socialização, da ética e da moral. O trabalho dos bombeiros é muito bonito, meu filho é mais alegre e agora digo que ganhamos mais uma família”, reconheceu a autônoma Emanuelle Pereira, de 43 anos, mãe do bombeiro mirim Edson Lima, 12, recebendo um abraço e os parabéns do governador.

Durante a formatura em Manaus, as crianças e adolescentes realizaram um simulado de Atendimento Pré-Hospitalar (APH) e de combate a incêndio, mostrando na prática parte do que aprenderam durante o segundo semestre de 2022 nos quartéis dos bombeiros no contraturno escolar.

“É muito bom porque a gente aprende muito, se desenvolve. Agradeço muito a todos que me ensinaram. Aprendi muito nesses quatro meses que passei. O que mais aprendi foi respeito e disciplina, além de coisas muito úteis que os bombeiros fazem”, disse a bombeira mirim Isabelle da Costa Sena, 14, do município de Iranduba (a 27 quilômetros de Manaus).

Formação

Os alunos matriculados tiveram a oportunidade de compor neste segundo semestre do ano a nova turma. Eles estudaram no período matutino, nas segundas, quartas e sextas-feiras, das 8h15 às 11h15, e ainda puderam frequentar a escola em período que não coincidisse com o horário do programa.

“Não poderia deixar de fazer uma saudação especial aos pais, que são os grandes vetores de transformação dessas crianças. Além disso, nosso governador é um grande incentivador deste projeto, que implantamos de forma inédita. Por isso, nossa gratidão a todos pela confiança”, destacou o coronel Orleilso Muniz, comandante-geral do CBMAM.

Durante o período em que estiveram sob a responsabilidade de ensino do CBMAM, os novos bombeiros mirins tiveram uma grade curricular, ministrada pelos militares, composta de aulas de conteúdo teórico e prático.

Estavam previstas, no conteúdo programático curricular, aulas de história dos bombeiros e Defesa Civil, educação física, noções de salvamento aquático, noções de combate a incêndio, noções de salvamento em altura, noções de primeiros socorros, estudo e prática Bombeiro Militar – Ordem Unida, ética e cidadania, e Estatuto da Criança e do Adolescente.

Houve ainda, durante o programa do Proebom, conteúdo formativo de educação em saúde, musicalidade, noções de educação ambiental, noções de educação no trânsito, prevenção e combate ao uso de drogas, além de palestras, formaturas, recreação, atividades culturais, filmes e passeios.

