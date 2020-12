Wilson Lima entrega 10 novos leitos de UTI no Hospital Delphina Aziz

O governador Wilson Lima entregou, nesta quarta-feira (30/12), 10 novos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) no Hospital Delphina Aziz. A unidade, que é referência no tratamento da doença, passa a contar com 150 leitos para pacientes com Covid-19. Com a entrega, a unidade registra um aumento de 300% de leitos de UTI, desde o início da pandemia em março, quando contava com 50 leitos.

“Hoje nós estamos entregando mais 10 leitos. Só nesse andar aqui funcionam 30. Agora é importante que as pessoas tenham consciência de que os números têm aumentado significativamente no estado do Amazonas. Nós estamos fazendo a nossa parte. Estamos fazendo aquilo que nos cabe, junto com o Governo Federal e com outros parceiros da iniciativa privada, mas se não houver consciência das pessoas da necessidade de se evitar aglomerações, vai chegar um momento em que o Estado não vai ter condições de atender a todos. Essa é uma responsabilidade de cada um”, enfatizou Wilson Lima.

O governador também destacou que diariamente vem intensificando o trabalho para ampliação de leitos na rede estadual de saúde. “Nossas equipes têm virado praticamente 24h no trabalho incansável para ampliar a nossa rede hospitalar de atendimento. Tenho conversado com os órgãos de controle, os diretores de hospitais, seja da nossa rede pública ou da rede privada para que possamos encontrar caminhos de resolver essas situações ou de minimizar o máximo que a gente puder de pessoas infectadas”, explicou o governador.

O estado atingiu na terça-feira (29/12) o maior número de internações realizadas num período de 24 horas, em Manaus, na história da pandemia no Amazonas. Foram 112 internações. Até então, o maior número de internações no estado havia sido de 105, registrado na capital no dia 04 de maio, quando o Amazonas enfrentava o pico da pandemia de Covid-19.

Mais leitos – Os esforços para abertura de novos leitos de UTI têm sido contínuos, como parte do Plano de Contingência do Governo do Amazonas para reforçar a rede de saúde, tendo em vista o aumento no número de casos e sobrecarga dos hospitais particulares e da rede pública.

Na terça-feira (29/12), o governador anunciou a abertura de 27 leitos, sendo 10 de UTI e 17 leitos clínicos, para pacientes com Covid-19, no Hospital Universitário Getúlio Vargas (HUGV).

O Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto iniciou também a reorganização de leitos para atender à crescente demanda de pacientes com suspeita de Covid-19. A unidade irá aumentar de 12 para 40 o número de leitos de Unidades de Terapia Intensiva (UTI), triplicando a oferta. O quantitativo de leitos clínicos Covid também será ampliado de 16 para 42, um crescimento de 160%.

“Desde março até hoje nós estamos ampliando a rede para o combate à Covid-19. Vale ressaltar que, nos meses de julho e agosto, tivemos uma redução drástica do número de casos e internações, tanto que o Delphina Aziz chegou a 40% de taxa de ocupação, o que nos levou inclusive a elaborar um plano de retomada dos atendimentos na unidade. No entanto, no mês de setembro houve aumento de casos em função das aglomerações. Nós paralisamos o plano de retomada para outras doenças e elaboramos um Plano de Contingência para esse momento que estamos enfrentando agora”, afirmou o secretário da SES-AM, Marcellus Campêlo.

O secretário de Saúde explicou que o Plano de Contingência abrange cinco fases, sendo que a quarta fase já foi iniciada. “A quinta fase prevê um sistema agudo de atendimento na rede, suspensão total de qualquer atendimento que não seja Covid, e queremos evitar que isso aconteça. Você que está nos ouvindo, evite aglomerações para evitar que cheguemos na quinta fase e tenhamos que paralisar todas as atividades, porque as outras causas de doença continuam acontecendo, como os acidentes de trânsito, entre outras”.

