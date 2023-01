Wilson Lima é recebido por Ministros do Turismo e das Comunicações e apresenta demandas do estado para esses setores

O governador Wilson Lima reuniu-se, nesta quarta-feira (04/01), com o ministro das Comunicações, Juscelino Filho, e com a ministra do Turismo, Daniela Carneiro. Na agenda do encontro, em Brasília, entre outros temas, estiveram a ampliação do sinal da Rádio e Televisão Pública, Encontro das Águas, implantação de internet em comunidades e ofertas de mais voos para o estado.

“Uma agenda com o ministro das Comunicações foi para tratar sobre a expansão da nossa TV Encontro das Águas e de outras questões relacionadas ao programa Amazônia Conectada, do Norte Conectado, a questão do 5G, que deve avançar no estado do Amazonas, e a gente tem uma expectativa de que haja uma melhora para o interior. No [Ministério do] Turismo tratamos sobre a ampliação de rota que o estado do Amazonas tem feito, não só regional, mas internacional e, também, os cruzeiros que aportam em Manaus e outras cidades do interior, como é o caso de Parintins, e não poderia ser diferente, tratar também sobre o Festival de Parintins”, resumiu o governador.

Acompanharam Wilson Lima, nas agendas, o diretor-presidente da Sistema de Comunicação Encontro das Águas, Oswaldo Lopes; o presidente da Empresa Estadual de Turismo do Amazonas (AmazonasTur), Gustavo Sampaio; o secretário estadual de Governo (Segov), Sérgio Litaiff; e a secretária de Relações Federações e Internacionais (Serfi), Inês Carolina Barbosa.

Temas

A Rádio e TV Encontro das Águas vem se modernizando e se interiorizando com a instalação de novas retransmissoras na gestão Wilson Lima, sendo um forte meio de comunicação para a transmissão do projeto “Aula em Casa”, durante a pandemia de Covid-19, que chegou a ser distribuído para 12 estados brasileiros.

O governador do Amazonas também vem trabalhando para garantir internet para o interior, por meio dos projetos Amazônia Conectada e Norte Conectado, do governo federal em parceria com o estadual, garantindo acesso à conexão por meio de instalação de cabos de fibra óptica em diversos municípios.

Wilson Lima também tem acompanhado pessoalmente o avanço do Amazonas como rota regional e internacional, com incentivo do governo estadual na redução na carga tributária sobre o combustível de aviação. Entre voos para 13 municípios do interior, o Amazonas já tem rota direta para Fort Lauderdale, na Flórida (EUA), por exemplo, e recentemente foi anunciado para Bogotá (Colômbia), entre outros como República Dominicana, Panamá e negociações avançadas para o retorno do voo de Manaus para Portugal.

Ainda na questão do Turismo, Wilson Lima tratou sobre o potencial do estado do Amazonas, citando o turismo de Pesca, por exemplo, além do próprio Festival Folclórico de Parintins, convidando a ministra Daniela Carneiro para conhecer mais um “festival dos festivais”, que será realizado em meados deste ano.

Energia Elétrica

Ainda em Brasília, o governador Wilson Lima também foi recebido pelo diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), Sandoval Feitosa. Na pauta, o avanço da questão do Gás no Amazonas, como alternativa para reduzir o consumo de diesel nas termelétricas e carretas. A autarquia é vinculada ao Ministério de Minas e Energia e regula o setor elétrico brasileiro.

Ministros

Ambos os ministros com quem Wilson Lima se encontrou em Brasília são filiados ao União Brasil, o mesmo partido do governador do Amazonas, e foram eleitos deputados federais pelos estados do Maranhão (Juscelino Filho) e Rio de Janeiro (Daniela Carneiro). Além deles, o governador do Amazonas também esteve com o ministro da Integração e Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, ex-governador do Amapá e ex-presidente do Consórcio da Amazônia Legal, também indicado para o governo federal pelo União Brasil.

FOTOS: Diego Peres / Secom