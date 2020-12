Wilson Lima e ministro Onyx Lorenzoni entregam caminhões a agricultores, durante lançamento do Agro Amazonas

O governador Wilson Lima e o ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, entregaram, nesta segunda-feira (14/12), 16 caminhões baú que vão beneficiar 300 agricultores familiares de 16 municípios. A solenidade foi realizada no Podium da Arena da Amazônia, onde o governador também lançou o programa Agro Amazonas, com o objetivo de diversificar a matriz econômica do estado através do incentivo ao setor primário.

“Hoje fizemos a entrega de 16 caminhões que irão para 16 municípios do interior, através do Programa de Aquisição de Alimentos. Esse é um recurso do Governo Federal, através do ministro Onyx Lorenzoni, que sempre tem nos apoiado, e que nos ajudou para que tivéssemos, neste ano, um aumento de recurso para a compra da agricultura familiar, na ordem de R$ 13, 4 milhões. Isso vai ser importante para seguirmos nessa construção de recuperação das atividades econômicas, levando em consideração o planejamento que o Amazonas tem feito para que o setor primário seja cada vez mais pujante”, enfatizou o governador.

Os veículos foram adquiridos por meio do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), do Governo Federal, com investimentos de R$ 2.432.00,00, e vão ajudar no escoamento da produção dos agricultores. Os caminhões serão entregues aos escritórios locais do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal sustentável do Estado do Amazonas (Idam) de 16 municípios, que atenderão os produtores e as centrais de abastecimento.

Neste biênio (2020/2021), o Ministério da Cidadania dobrou os repasses do PAA ao Amazonas, em relação ao biênio anterior, chegando a R$ 13,4 milhões para aquisição de 5,6 mil toneladas de produtos da agricultura familiar. Os alimentos alcançam 162 mil pessoas em situação de vulnerabilidade, atendidas por 147 entidades socioassistenciais do estado, contribuindo para segurança alimentar e nutricional de milhares de pessoas.

“O Governo do Amazonas tem se empenhado na implementação do Programa de Aquisição de Alimentos que faz uma ponte de solidariedade entre quem produz e quem precisa de alimentos. Esses caminhões se somam a outros 16 caminhões que já chegaram, mais quatro caminhonetes, então é uma estrutura que foi trazida até o Amazonas pelo Governo Federal e o governador e sua equipe tem tido um empenho extraordinário para que a agricultura familiar possa receber atenção, nesse período de pandemia. O Governo Federal está muito satisfeito com a atuação da equipe de Governo do Amazonas”, destacou o ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni.

Agro Amazonas – Com o Agro Amazonas, o Governo do Estado vai reforçar o desenvolvimento do setor primário, buscando diversificar a matriz econômica do estado e ampliar a geração de emprego e renda, principalmente no interior do estado.

O programa reúne uma série de ações e projetos voltados ao fortalecimento do setor primário, com destaque para regularização fundiária e ambiental, crédito rural, assistência técnica e capacitação de produtores rurais, além de apoio à comercialização e investimentos em infraestrutura, como a recuperação de ramais e vicinais.

O Agro Amazonas contempla, ainda, ações de capacitação e assistência técnica do Idam; fortalecimento das cadeias produtivas, por meio da ADS com iniciativas como o Programa de Regionalização da Merenda Escolar (Preme), o Programa de Acompanhamento da Produtividade (Promove) e o Balcão de Agronegócios. Com a Adaf, o programa também vai ampliar ações de defesa sanitária animal e fiscalização do comércio e uso de agrotóxicos.

